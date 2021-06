Un alt român candidează pentru conducerea unei Primării din diaspora

Cu mult entuziasm vă anunț că am acceptat invitația CDS, partid politic portughez de centru-dreapta, de a integra lista coaliției CDS-PSD-PPM-ALIANÇA-MPT pentru conducerea Primăriei de Sector Penha de França - Lisabona. Scrie pe pagina de Facebook, Sergiu Senciuc din Portugalia, acesta isi continua prezentarea:

-

Am 19 ani. Cinci i-am petrecut în România, Dumbrava, un sat minunat din comuna Grănicești. Alți 14 ani i-am trăit în capitala țării mele adoptive, Lisabona - Portugalia.În Penha de França am urmat învățământul primar și liceal și mi-am câștigat primii bănuți. Pe strada Morais Soares, locaș des frecventat în campaniile electorale, am făcut primele selfie-uri cu lideri politici locali și naționali. Urmăream cu maxim interes orice mișcare politică și colectam toate pliantele aruncate pe jos. (Încă le am într-o cutie, pe un dulap).

-

În Penha de França locuiesc aproximativ 35.000 de persoane, o parte semnificativă aparținând comunității românești. Oameni harnici și mereu cu un zâmbet pe buze. Vârstnici sau copii, muncitori calificați sau șomeri, portughezi sau români, toți sunt egali în fața puterii locale. Toți au nevoie de răspunsuri obiective și rezolvarea problemelor cu care se confruntă zi de zi.

-

A vorbi este ușor, în schimb, a face ceva implică un efort dublu. Îmi doresc să fiu vocea concetățenilor și vecinilor mei în Primărie, dar în același timp să reprezint tineretul. Să demonstrez că se poate și în străinătate, și mai ales dacă ești tânăr. Pentru noi, contează mult să ne facem auziți.

Deși sunt tânăr și nu mă consider politician, pot spune că am acumulat o anumită experiență de-a lungul timpului. Vorbind din perspectiva activității academice, am fost Directorul Asociației de Elevi al Grupului Școlar "Nuno Gonçalves" în mandatul 2018-2019, format dintr-o grădiniță, 5 școli de învățământ primar și un liceu, și am fondat Comunitatea de Elevi și Studenți Români din Portugalia. În ceea ce privește activitatea politică, sunt membru al aripei de tineret CDS, Juventude Popular, din 2018. În ziua în care am împlinit 18 ani m-am înscris în PNL, iar 7 luni mai târziu am fost numit Președinte Interimar PNL Portugalia. Începând cu data de 19 aprilie 2021 sunt Consilier Onorific al Deputatului PNL Diaspora, Valentin Făgărășian.

-

Revenind la subiectul alegerilor, vă spun deschis că nu promit nimic. Absolut nimic. Suntem sătui de politicieni care mint și dezamăgesc. Candidatura mea ia naștere pe baza unor valori și principii sănătoase: seriozitate, onestitate și competență.

Intru în această provocare electorală știind că Bunul Dumnezeu mă va călăuzi, iar electoratul va acorda o șansă unui proiect de suflet pentru comunitatea locală. Cu credință putem muta munții și lăsa o amprentă pozitivă în urma noastră!