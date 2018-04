Un analist politic dezvăluie 'amenințarea din protocolul SRI-DNA': 'E vorba de fapt de gangsterizarea politicului'

Stelian Tănase atrage atenția asupra protocolului dintre SRI și DNA, despre care spune că este "unul din marile pericole care pîndesc un regim democratic – acela de a fi golit de conținut".

"Existența protocolului de colaborare dintre SRI și DNA arată clar unul din marile pericole care pîndesc un regim democratic – acela de a fi golit de conținut. A shadow-democracy, nu o democrație veritabilă. Citeva d-ni și dne din instituțiile de forță mai ales au hotărît la un moment dat să-și coordoneze acțiunile. S-au informat reciproc, au format echipe comune de lucru și au decis cine trebuie doborît cu dosare, trimis în instanță, compromis public. Alții au fost dimpotrivă favorizați în carierele lor. Respectivii participanti la protocol au împărțit lumea în „oamenii noștri (complicii) și ai lor (ceilalți, rivalii).

În spatele cortinei au fost falsificate jocul liber la pieței dar și cel politico- electoral. A apărut un terț care a falsificat totul conform voinței si intereselor cîtorva inși din umbră. Această structură para-instituțională nu a făcut decit să consolideze influenta și puterea persoanelor în cauza, a acelora care se aflau la conducerea acelor instituții. Acesta a fsot in esență rostul ei. Ei au devenit astfel adevărații play-makers ai politicii și afacerilor de la București. Nicio decizie de un anumit nivel nu s-a luat după 2009 fără aprobarea lor (5-6 persoane). Protocolul DNA-SRI a fost o încălcare gravă a separării puterilor în stat și a Constituției. E vorba de fapt de gangsterizarea politicului.

Cei implicați întîi au negat public existenta oricărui protocol. Au acuzat presa că fabulează. Avem de ex. comunicatele DNA în acest sens. In faza a doua – cînd era deja clar care e adevărul, fiecare a încercat să de debaraseze (vezi Băsescu, Morar etc.). De ce? Pentru că fiecare a fost conștient în ce se bagă. Natura acelor practici care rezultă din protocol e nelegală și anti-constituționala. Un ex.- SRI în loc să păzească siguranța națională o periclita!!! Ce făceau șefii DNA și SRI (Maior și Coldea) a fost o amenințare la siguranța statului de drept. Cei în cauză (de la virful DNA si SRI) au alcătuit impreuna cu alti citiva un cartel în afara legii, asemănator cu Propaganda Due – un soi de lojă masonic-mafiotă paralela cu institutiile democratice ale statului italian. Ea reunea șefi ai unor instituții de forță sub pretextul barării comunismului în Italia. De ce s-au reunit cei șefii DNA și SRI ? Sub pretextul luptei anticorupție.

Mereu cind apar asemenea grupări exista un pretext, un pericol real sau imaginar. Dar e doar un pretext pentru a acapara puterea pentru cîteva persoane, de a le permite să facă jocurile și de a se eterniza în pozitiile lor de dominație și forță. Dacă aș avea încredere în asa-zisele comisii parlamentare de anchetă aș cere formarea uneia care să analizeze această situație extremă – aș face audieri publice, ca pedagogie – care s-a produs odată cu 2009. A fost cea mai mare amenințare indreptată împotriva regimului democratic, cu excepția mineriadelor. Dar nu am încredere, din păcate…Sincer nu văd ce e de făcut…Democrația de la București e bolnavă, vreau să spun că s-a născut bolnavă și nu s-a vindecat in 30 de ani de bolile inerente copilăriei.", a scris Stelian Tănase pe blog.