Un autoportret al pictorului german Max Beckmann va fi scos la licitaţie la Berlin

Un autoportret realizat de renumitul pictor german Max Beckmann va fi scos la licitaţie la Berlin în luna decembrie, a anunţat vineri casa de licitaţii, relatează dpa.

Tabloul "Self Portrait in Yellow and Pink" (Autoportret în galben şi roz), creat de Beckmann în 1943, va fi expus la New York în perioada 5-10 noiembrie şi la Berlin în perioada 23-30 noiembrie. Opera va fi apoi scoasă la vânzare pe 1 decembrie de casa de licitaţii Grisebach din Berlin.

Tabloul face parte în prezent dintr-o colecţie privată elveţiană şi este unul dintre puţinele autoportrete ale lui Beckmann care se afla încă în mâini private.

"Self Portrait with Trumpet" a fost vândut la licitaţie în 2001 pentru suma de 23 de milioane de euro, în timp ce "Self Portrait with Glass Ball" a fost licitat patru ani mai târziu pentru suma de 17 milioane de euro la New York.

Beckmann a pictat "Self Portrait in Yellow and Pink" în timp ce se afla în exil la Amsterdam, unde a fost forţat să fugă după ce naziştii au preluat puterea în Germania.