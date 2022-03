Un bucureştean în vârstă de 61 de ani, care a învăţat să înoate în urmă cu cinci ani, a înotat 10 kilometri în Golful Persic

Un bucureştean în vârstă de 61 de ani, care a învăţat să înoate în urmă cu cinci ani, a câştigat săptămâna trecută locul al III-lea la concursul internaţional Oceanman şi se pregăteşte acum pentru o competiţie Ironman în Lanzarote, Spania.

Corneliu Popescu a înotat săptămâna trecută 10 kilometri în Golful Persic alături de alte trei persoane înscrise la categoria de vârstă 60 - 69 de ani şi a declarat că cea mai grea parte a cursei a fost cea din apropierea clădirii Burj Al Arab, din cauza valurilor şi a curenţilor."De obicei, în ape liniştite, fac 10 kilometri în 4 ore şi un sfert sau 4 ore şi jumătate, dar aici, din cauza valurilor şi curenţilor din apropierea clădirii Burj Al Arab, am făcut cinci ore. Timpul nu mă caracterizează, dar asta e viaţa, nu poţi să le ai pe toate", a declarat, pentru AGERPRES, Corneliu Popescu.El a spus că face sport doar pentru sănătate şi că acum se pregăteşte pentru un concurs Ironman în Lanzarote."Mi-am propus doar să termin concursul din Insulele Canare, pentru că e o diferenţă de nivel de 2.500 de metri la bicicletă, iar acolo va fi cel mai greu. Apoi va fi maratonul. Ironman înseamnă 3,8 kilometri de înot, 180 de kilometri pe bicicletă şi 42,2 kilometri maraton. Nu ştiu dacă o să reuşesc să obţin o medalie, pentru că acolo va fi vorba de 17 ore de sport continuu, iar concurenţa pe categoria mea de vârstă e foarte mare", a arătat Popescu.Pentru concursul din Spania, Corneliu Popescu se antrenează şase zile pe săptămână cu Daniel Nistoroiu, antrenor la Masters Swim & Tri.La aceeaşi cursă, de 10 kilometri, Şerban Frăţilă s-a clasat pe locul al II-lea la categoria 50 - 59 de ani şi a obţinut astfel cel de-al doilea premiu la un concurs internaţional, după cel din anul 2017 câştigat la Istanbul, în urma traversării Bosforului.Şerban Frăţilă, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, continuă antrenamentele pentru că în această toamnă vrea să traverseze înot strâmtoarea Gibraltar alături de fondatorul asociaţiei Ice Swimming and Open Water Romania, Paul Georgescu.De altfel, primul înotător din istorie care a parcurs o milă la Cercul polar de sud, Paul Georgescu, pregăteşte 12 sportivi care în luna iunie vor participa în Italia la un nou concurs Oceanman.Concursul desfăşurat săptămâna trecută în Dubai a reunit la start 800 de concurenţi din 40 de ţări, potrivit responsabilului concursurilor Oceanman din Orientul Mijlociu, Cherif Fathy. "A fost foarte bine pentru că le-am oferit un bun prilej tuturor participanţilor să îşi îndeplinească obiectivele pe care şi le stabilesc la începutul fiecărui an şi pentru care se antrenează. Întotdeauna te simţi bine atunci când îi ajuţi pe alţii să-şi îndeplinească visul", a spus Cherif Fathy.Oceanman este una dintre puţinele competiţii de înot în ape deschise din lume care îmbină sportul cu turismul. Locurile alese pentru desfăşurarea curselor sunt printre cele mai atractive, iar competiţiile se adresează atât copiilor, cât şi adulţilor, distanţele variind de la 1,5 kilometri până la 30 de kilometri.