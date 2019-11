Un celebru actor a fost găsit MORT, în casa sa: Ce pistă au anchetatorii - FOTO

Actorul american Brian Tarantina, în vârstă de 60 de ani, a fost descoperit mort în locuința sa din New York, aparent din cauza unei supradoze de droguri, iar purtătorul său de cuvânt a declarat că acesta a fost bolnav în ultimele luni, potrivit tmz.com.

Surse din poliție au declarat pentru tmz.com că actorul a fost descoperit mort sâmbătă dimineață, în locuința sa din cartierul Manhattan, de ceea ce părea a fi o supradoză de droguri. Polițiștii și medicii chemați de nepoata actorului, care își descoperise unchiul fără cunoștință, au găsit o pudră albă lângă acesta, despre care s-a crezut că este drog. Decesul a fost pronunțat la fața locului.

Deocamdată nu se știe ce era acea substanță albă. O autopsie va fi efectuată pentru a se stabili cauza morții.

Laurie Smith, purtătorul de cuvânt al actorului, a declarat pentru tmz.com că acesta ar fi putut să moară din cauza unor complicații provocate de o maladie cardiacă de care a suferit în ultimele luni. De altfel, actorul fusese externat în urmă cu doar câteva zile.

Brian Tarantina a apărut în numeroase roluri secundare în filme din anii 1980 - 2000, precum "Scara lui Jacob/ Jacob's Ladder", "Uncle Buck", "The Jerky Boys", "Summer of Sam", "Knight and Day", "Carlito's Way", "Donnie Brasco", "City By the Sea" etc.

De asemenea, a apărut în numeroase seriale de succes, precum "Law & Order", "Miami Vice", "Spin City", "Oz", "NYPD Blue", "ER", "The Sopranos", "Gilmore Girls", "Heroes", "The Black Donnellys", "The Blacklist", "Madame Secretary", "Blue Bloods" și, mai recent, în "The Marvelous Mrs. Maisel".

