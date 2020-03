Un controversat politolog găsește LOGICĂ în decizia lui Florin Cîțu: 'E firească. Era una din ieşirile din această situaţie'

Politologul Cristian Pîrvulescu a afirmat că logica depunerii mandatului de către Florin Cîţu este una "firească", preşedintele Iohannis putând nominaliza din nou o persoană, care, "foarte probabil, să fie Ludovic Orban".

"Logica depunerii mandatului de domnul Cîţu e firească. De aici, preşedintele poate să nominalizeze din nou o persoană. Aceasta este, foarte probabil, să fie Ludovic Orban, care ar putea, într-o perioadă foarte scurtă de timp, mai ales dacă are sprijinul partidelor parlamentare, să supună Parlamentului o listă care să fie votată şi România să aibă un guvern cu puteri depline. Pentru că are guvern, asta nu este nici o problemă şi în momentele în care se pune se pune în discuţie administrarea unei crize acest guvern are autoritatea necesară. Dar pentru anumite decizii se pare că politicienii cred că e nevoie de un guvern cu puteri depline", a declarat joi Pîrvulescu pentru AGERPRES.

Analistul consideră că, "având în vedere situaţia complicată în care se află România, iar criza politică nu este nici pe departe o criză guvernamentală, este o criză sistemică, este nevoie de un guvern care să aibă întreaga autoritate politică.

"Şi dacă toate forţele politice sunt de acord cu acest lucru, acest guvern trebuie condus de preşedintele partidului (preşedintele PNL, Ludovic Orban - n.r.) şi nu de un ministru care nu a făcut nici pe departe obiectul unor negocieri cu celelalte partide politice, chiar dacă ar fi putut fi eventual un prim ministru foarte bun", a spus Pîrvulescu.

Întrebat despre comentariile contradictorii ale partidelor parlamentare legate de decizia lui Florin Cîţu, Cristian Pîrvulescu a afirmat că "preşedintele va face ceea ce consideră că este necesar şi partidele vor depăşi şocul prin care trec".

"Pentru că acest şoc este în mare măsură jucat, aşa cum a fost jucată şi cartea antianticipate a susţinerii Guvernului Cîţu pentru a pune preşedintele şi PNL într-o situaţie complicată. Unele partide, mai ales cele mici, dar, de ce nu, şi unele mai mari, au încercat să profite de criza coronavirusului pentru a face puncte şi pentru a pune guvernul şi preşedintele într-o situaţie complicată. Ei, asta era una din ieşirile din această situaţie, aşa că partidele vor trebui să se decidă dacă declaraţiile făcute săptămâna aceasta privind susţinerea şi necesitatea guvernului au fost sincere sau ele vizau doar îndepărtarea lui Ludovic Orban şi inducerea unei crize în interiorul PNL. Sperau să inducă o criză în interiorul PNL şi să profite de această criză la alegerile locale şi parlamentare de anul acesta", a spus analistul.

Cristian Pîrvulescu a mai adăugat că "nu există altă soluţie în acest moment".

"Şi nu văd cum preşedintele, care nu a criticat nici o clipă Guvernul Orban, ar putea propune pe altcineva. Eu cred că aceasta este logica depunerii mandatului de către Cîţu şi asta va fi decizia pe care preşedintele o va lua după consultări, probabil mâine, pentru că ea nu poate să fie luată de la o oră la alta. Va trebui să se consulte cu partidele politice, care vor veni cu toate propunerile posibile", a încheiat analistul.

Florin Cîţu şi-a depus mandatul de premier desemnat, a anunţat, joi, Administraţia Prezidenţială.