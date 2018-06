Un cunoscut profesor de drept administrativ dă verdictul: 'Decizia CCR nu are nimic nenatural în ea'

Conferenţiar universitar şi şef al Departamentului de Drept Public, cunoscut ca unul dintre cei mai exigenţi profesori ai Facultăţii de Drept din Timişoara, acolo unde Laura Codruţa Kovesi şi-a susţinut teza de doctorat, avocatul Cristian Clipa susţine că decizia CCR care îl obligă pe preşedintele Klaus Iohannis să o revoce pe şefa DNA este „perfect corectă”.

„Nu ştim motivarea acestei decizii, dar câteva lucruri sunt foarte clare. Prerogativele de numire ale preşedintelui sunt condiţionate de propunerea pe care o avansează o altă autoritate. De regulă ministrul Justiţiei, alteori Guvernul, alteori CSM. Dacă citim Constituţia vedem că într-adevăr preşedintele numeşte în funcţii şi demnităţi publice, numai că acolo este o virgulă, «în condiţiile legii». Iar dacă citim în ansamblu Constituţia, vedem că prerogativele de numire ale Preşedintelui României sunt posibile în condiţiile formulării unei propuneri prealabile venite din partea unei alte autorităţi. De pildă, judecătorii şi procurorii sunt numiţi de Preşedintele României la propunerea CSM. Preşedinţii de instanţe sunt numiţi de Preşedintele României la propunerea CSM. Procurorii – şefi, respectiv şefii de parchete sunt numiţi de Preşedintele României la propunerea Ministerului Justiţiei pentru că potrivit Constituţiei, aceşti procurori funcţionează în cadrul Ministerului Public, sub autoritatea ministrului Justiţiei. Prin urmare, decizia CCR nu are nimic nenatural în ea”, a arătat Clipa, într-o declaraţie pentru " Adevărul ".

Potrivit conferenţiarului universitar, interpretările deciziei CCR ţin de „nervozitatea politică”. În plus, susţine Clipa, pentru specialiştii în drept administrativ lucrurile sunt simple. „Spre deosebire de civilişti care nu înţeleg nimic din povestea asta şi de constituţionalişti care înţeleg mai greu această poveste, pentru administrativişti lucrurile sunt clare. Propunerea ministrului Justiţiei nu este o invitaţie de tip colegial, un soi de cerere făcută în sufragerie. Propunerea este o instituţie a dreptului administrativ, este un mecanism de care se ocupă dreptul administrativ şi în esenţă această propunere reprezintă o solicitare pe care o autoritate publică o adresează altei autorităţi publice după ce autoritatea care formulează această solicitare a întreprins nişte verificări, de regulă, de ordin tehnic. Eventuala verificare a unui şef de parchet nu se poate face de Preşedintele României pentru că nu are mecanismele şi instrumentele necesare la îndemână. Administraţia Prezidenţială nu are mecanismele de verificare eficientă a procurorilor – şefi”, a mai arătat Clipa potrivit căruia România nu este o republică prezidenţială, ci „o republică prezidenţială puternic parlamentarizată”.