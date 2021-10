Un fost premier și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al Partidului Democrat

Fostul premier al Republicii Moldova, Pavel Filip, a anunțat că se retrage de la conducerea Partidului Democrat din Republica Moldova.

Despre aceasta politicianul a anunțat în această dimineață în cadrul unui briefing de presă, transmite presa din Moldova.

”Astăzi am avut ședința Biroului Executiv al PDM și am anunțat colegii că am decis să mă retrag de la conducerea partidului.

În ultimii doi ani PMD a făcut altfel de politică, o politică sinceră cu alegătorii și curată față de oponenți.

Nu am criticat și nu am atacat pe nimeni, ne-am concentrat pe fapte.

PDM are cei mai competenți și cinstiți oameni. Dacă PDM era parte a guvernării de astăzi, ar fi contribuit semnificativ la soluționarea crizei energetice. PDM mai are ce oferi țării noastre”, a declarat Filip.