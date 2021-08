Un fotograf din Iași a câștigat Premiul I la Categoria Locuri în cadrul Concursului Internațional OrthPhoto Awards

Fotograful ieșean Gheorghiță Epureanu a câștigat Premiul I la Categoria Locuri în cadrul Concursului Internațional OrthPhoto Awards cu un cadru care exprimă solitudine și rătăcire.

L-am rugat pe autor să ne spună povestea din spatele imaginii câștigătoare, potrivit basilica.ro.

Fotografia a fost făcută la o răscruce de drumuri în apropierea Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, a precizat Gheorghiță Epureanu.

„Era destul de frig afară iar prezența zăpezii accentua foarte mult ideea de solitudine și rătăcire. Când am făcut fotografia am dorit să surprind și să arăt acel sentiment de nesiguranță pe care îl poate avea cineva atunci când trebuie să aleagă un drum în viață sau este pus în față unei decizii grele de luat. Cu toții am trecut prin situații dificile și poate nu am avut tot timpul pe cineva să ne sprijine”, a spus fotograful.

„Am primit foarte bucuros vestea că fotografia a fost apreciată”, a spus Gheorghiță Epureanu mărturisind că recunoașterea și aprecierea în domeniul fotografic îi oferă un sentiment de împlinire, opus celui exprimat în fotografia câștigătoare.

„Uitându-mă acum la fotografie, sentimentele de solitudine s-au estompat iar gândurile unui nou drum plin de aventuri îmi încântă privirea”.

Gheorghiță Epureanu a urmat în 2010 cursul „O Inițiere în fotografie cu Dan Mititelu”, în Iași. În același an s-a înscris în Clubul Fotografilor – Iași în cadrul căruia a participat la mai multe expoziții de fotografie colective. În 2012, a avut o expoziție personală de fotografie la Casa de Cultură „Mihai Ursachi” din Iași.

Patru români au fost premiați la Concursul internațional OrthPhoto Awards. Vezi fotografiile câștigătoare.