Un hacker lucrează la un virus cu numele lui Dragnea: 'Fișierele tale personale vor fi distruse. De ce? Pentru că așa vrea mustața mea'

Un hacker lucrează la un virus de tip ransomware cu numele liderului PSD, Liviu Dragnea, potrivit unui anunț al Malware Hunter Team, transmite Digi24.

Virusul este transmis printr-un fișier cu extensia .dragnea, iar la accesare acesta ar urma să cripteze datele, afișând un mesaj, însă nu ar solicita plata pentru deblocarea informațiilor.

„Permite-mi să-ți explic ce se întâmplă: fișierele tale personale vor fi distruse. Documente, poze, video-uri etc...Și stai liniștit, nu ai cum să oprești asta. De ce? Pentru că așa vrea mustața mea. Nu am BTC wallet și nici nu-mi fac că nu știu cum. Așa că odihnească-se-n pace! Acum, să așteptăm împreună”, ar urma să fie mesajul afișat.

"Trimite cel puțin 1989 de mineri partidului aici", este continuarea mesajului.

Dacă cheia de decriptare este greșită, se va transmite mesajul :„nu mor caii când vor câinii”, transmite sursa citată.

Seems someone from Romania is working on his ransomware: https://t.co/UzV9JKz2UP

Calls itself Jigsaw, but it's only Stupid w/ a Jigsaw style GUI...

This sample not encrypts, but if would, it would use extension: .dragnea@BleepinComputer @demonslay335

cc @campuscodi pic.twitter.com/blzs7kdDeh