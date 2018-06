Un incendiu de proporții a izbucnit la Cernobîl/ VIDEO

Un important incendiu a izbucnit marţi în zona de excludere din jurul centralei accidentale de la Cernobîl, au anunţat autorităţile ucrainene, dând asigurări că nu s-a detectat vreo creştere periculoasă a nivelului radiţiilor, relatează AFP.

”Nicio agravare a nivelului radioactivităţii nu a avut loc în zona de excludere şi nici în teritoriile adiacente”, a anunţat într-un comunicat administraţia acestei zone.

Incendiul s-a propagat până la mai puţin de zece kilometri de centrală, pe iarba uscată din zona puternic radioactivă, după care s-a extins la o zonă împădurită, se arată în comunicate separate ale acestei instanţe şi serviciului de stat pentru situaţii de urgenţă.

Aproximativ 130 de salvatori, două avioane şi un elicopter luptau împotriva flăcărilor, potrivit serviciului de stat pentru situaţii de urgenţă.

Reactorul numărul patru al centralei nucleare sovietice de la Cernobîl, situată la aproximativ 100 de kilometri nord de Kiev, a explodat, în 1986, în cursul unuii test de securitate, şi a provocat cel mai grav accident nuclear din Istorie.

Elemente radioactive, proiectate în atmosferă de reactor, au contaminat, potrivit unor estimări, până la trei sferturi din Europa, dar mai ales Ucraina, Rusia şi Belarusul, pe atunci republici sovietice.

Zona din jurul centralei este nelocuită până în prezent, pe o rază de 30 de kilometri.

Alte trei reactoare de la Cernobîl au continuat să producă electricitate până la închiderea definitivă a centralei, în decembrie 2000.

#Chernobyl fires today. I saw one this morning, then another even closer this afternoon. it's a hot and dry summer. Thoughts go out to the fire crews. pic.twitter.com/5jVEOB7Sbn