Un lider al PNL vrea INTERZICEREA TikTok în România: Este total ABUZIV!

Liderul PNL Sector 4, Pavel Popescu, propune interzicerea TikTok în România și o reglementare foarte dură a rețelelor sociale. El susține că rețeaua este folosită de China pentru a colecta date despre oameni și fac experiemente cu inteligență artificială și recunoaștere facială.

Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizează: imunizarea în cadrul Uniunii Europene este în pericol

”Vă expun opinia mea cu privire la două subiecte dezbătute în spațiul public. Dar opinia mea e insuficientă în condițiile în care m-ați/ne-ați votat ca să vă reprezentăm în Parlament și drept urmare voi propune și câteva soluții:

1. Alexandru Cumpănașu și cei 500.000 de elevi care îl urmăresc pe TikTok.

Am spus-o de mai multe ori: ar fi ideal pentru noi toți dacă am putea scăpa de TikTok. Știu că vor sări mulți să mă acuze de cenzură și dictatură dar luați-o ușor, nu vă grăbiți. Dragi părinți, vă dau 3 motive pentru care aș închide mâine TikTok-ul și v-aș face un serviciu:

a) Datele copiilor noștri nu ar mai fi transmise către serverele companiilor controlate de Partidul Comunist Chinez și nu ar mai fi folosite într-un mod abuziv în scopuri comerciale și de “cercetare”. Eu personal nu aș fi confortabil să știu că fața fetiței mele este pe un server ce ar putea face experimente cu înteligență artificială și recunoaștere facială fix cum se fac alea pe uiguri (știu, unora nu le place subiectul uigurilor dar este o realitate pe care nu o poate nimeni nega).

b) Am avea mai mult timp de calitate alături de copiii noștri, timp ce ar putea fi folosit în activități constructive pentru viitorul lor. Copiii noștri ar suferi de mai puțină dependență de social media, cu efecte pozitive pentru sănătatea lor.

c) Am scăpa de problema numită Alex Cumpănașu, un descreierat care instigă la ură, abandon scolar și care în mod indirect le face avansuri elevelor minore în discuțiile publice cu ele, în văzul nostru, al tuturor.

Ce mi se pare mie incredibil este că noi stăm și analizăm ca niște proști speța asta aici. Niciun cont suspendat, niciun organ sesizat. Acum haideți să vă spun de ce avem nevoie de legislație serioasă pentru platformele de social media:

În 2019, când conduceam campania online a PNL pentru europarlamentare, Facebook a respins o postare sponsorizată a PNL-ului în care spuneam că orașele conduse de primari liberali ca Bolojan, Boc, Hava și Robu, adică administrațiile liberale, sunt comunitățile cele mai dezvoltate din punct de vedere economic și social, administrații de succes. Facebook ne-a respins postarea pe motiv că acest lucru nu poate fi demonstrat. Nu a fost singura postare respinsă dar v-o dau ca exemplu ca să vedeți cat de limitate sunt platformele social media și de ce avem nevoie de reglementare pentru ele.

Simultan cu astfel de postări sau cu etichetarea unor postări care nu fac decât să spună adevărul despre mai multe spețe (vezi modul total abuziv în care Twitter a cenzurat unul dintre cele mai vechi ziare din SUA), avem zeci de Cumpănași, descreierați ce influentează zilnic destinele copiilor noștri într-un spațiu perfect legal, unde ne sacrificăm instant orice principiu pe altarul virtual al socializarii umane.

Soluția în cazul acesta este simplă: suspendarea contului descreieratului numit Alexandru Cumpănașu. Și legislație pentru social media. Asta dacă găsim cu cine să o facem.

Și încă o mențiune: sunt curios să văd ce personalitate publică mai are curajul să-și asocieze numele cu acest personaj, Alexandru Cumpănașu.

2. Revelionul “ANTIBOTNIȚĂ”

În ce stat normal la cap, televiziunea de stat plătește din banul public 140.000 de euro câteva glume de “vedete” coronasceptice și iresponsabile pentru a instiga la nerespectarea regulilor din pandemie? Asta cu înjuratul Președintelui, guvernului și al PNL-ului e o porcărie. E dreptul lor să o facă. Întodeauna, noi politicienii vom fi ironizați și înjurați și n-avem dreptul să ne plângem pentru asta. Dar să instigi la nerespectarea regulilor în plină pandemie, în ultima noapte din an, este nu doar lipsă de responsabilitate ci prostie, rea voință și un motiv cât de poate de clar pentru un dosar penal pentru o infracțiune contra sănătății publice.

Iertați-mă dragi colegi, dar asta cu “vom face o comisie, vom analiza, o vom chema pe Doina Gradea să ne râda din nou ca o nesimțită în fața Comisiei de Cultură din Parlamentul României” pe mine mă lasă rece. Concret: cine o demite pe Doina Gradea de la TVR și de ce nu a făcut-o până acum???

Gubernat, Herjeu, v-ați ascuns iarăși la fumat în CNA unde v-am găsit ultima dată sau e încă vacanță? Vă fac o vizită săptămâna viitoare.

P.S. Doina Gradea, stimată cucoană, te invit să-ți iei "vedetele" de mână și să faceți mâine o scurtă vizită la camera de gardă de la Matei Balș. Ultima dată când am trecut pe acolo, erau câțiva zeci de pacienți COVID cu tuburile de oxigen în brațe, o doamnă doctor și 5 asistente care pur și simplu plangeau pentru ca nu mai făceau față efortului de a le salva viețile! În 8 ore cât am stat acolo nu i-am văzut odată intrând la baie sau luând o gură de apă pe sub combinezoane pentru că erau prea ocupați să ne salveze viețile!

Smintitilor, mergeți mâine la Balș și reeditați revelionul fără mască!”, scrie Pavel Popescu.