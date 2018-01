Un lider PNL iese la ATAC: 'Declaraţia 600, RĂZBUNAREA lui Dragnea pe protestatari...'

Declaraţia 600 este răzbunarea lui Liviu Dragnea pe protestatari, a spus la RFI vicepreşedintele PNL Florin Cîţu. În opinia sa, Ionuţ Mişa nu trebuie cooptat în Guvernul Dăncilă, pentru că e depăşit de situaţie.

Florin Cîţu precizează despre Declaraţia 600 că „nu este un formular nou, dar în 2018 lucrurile s-au schimbat şi dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, este clar că vedem o răzbunare în principal a lui Liviu Dragnea, folosind ANAF, pe cei care demonstrează împotriva PSD, pentru că în 2018 au fost incluse în acest formular persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi aici nu numai că au fost incluse, dar li s-au crescut şi taxele, pentru că până în 2018 aceste persoane nu plăteau mai mult de echivalentul a cinci salarii medii brute, acum plătesc ca toţi ceilalţi”.

Cine ar trebui să-şi asume răspunderea pentru problemele apărute? „În primul rând, ministrul Finanţelor şi preşedintele ANAF. Ionuţ Mişa nu are ce căuta în celălalt Guvern, iar preşedintele ANAF la fel. Cei doi au arătat că sunt doar sclavii lui Liviu Dragnea şi atât (...). Ionuţ Mişa nu este la prima abatere. Din primul moment când a fost numit, din prima zi din vară, când a fost la audieri, ne-a anunţat de naţionalizarea Pilonului II de pensii, a venit în aceeaşi zi şi ne-a spus că nu se mai întâmplă. Ne-a anunţat de transferul contribuţiilor, au venit şi el şi Tudose şi au spus că nu se va face transferul contribuţiilor. A venit după aceea cu TVA defalcat, acea măsură îngrozitoare, în Parlament a fost schimbată, nu mai are nici o legătură cu ce ne spunea Ionuţ Mişa că trebuie să avem pentru a colecta mai bine. Exemplele sunt multiple. Ionuţ Mişa nu are ce căuta la Ministerul Finanţelor, funcţia în depăşeşte. Cred că nici preşedinte ANAF nu poate să fie, este clar depăşit de ceea ce înseamnă domeniul economic”, afirmă senatorul liberal.

