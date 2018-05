Un lider PNL iese la atac după reacția PSD la demersul lui Ludovic Orban: 'Este doar o strategie ieftină de victimizare'

Senatorul PNL, Florin Cîțu, sare în apărarea liderului său, Ludovic Orban, susținând că reacția PSD la plângerea penală împotriva premierului Viorica Dăncilă este „doar o strategie ieftină de victimizare”. Cîţu spune că "este supărat foc” acelaşi PSD care a dat OUG 13, a trecut prin Parlament legi fără nicio dezbatere şi acum modifică legile justiţiei.

„Ce mai freamat, ce mai zbucium…

S-a inflamat tot PSD-ul pentru ca cetateanul Ludovic Orban a uzat de un drept al sau si a facut plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea si a premierului sau.

Da, PSD este suparat foc. Zic ei ca s-a mers prea departe. Tipa prin toate studiourile de televiziune, “ asa ceva nu se face”, sau “ este lovitura de stat” sau si mai rau iau la misto o tragedie din Octombrie 2015.

Pe bune? PSD -ul care

- ne-a “dat” OUG 13

- si-a dat derogari de la legile responsabilitatii ministeriale si a celor fiscale pentru a putea fura banul public linistit

- a facut praf economia trecand legi prin parlament fara niciun fel de dezbatere (TVA defalcat, transferul contributiilor, impozitarea cifrei de afaceri, impozitarea contractelor part-time, impozitarea dividendelor, supra-acciza etc)

- a redus contributia la Pilonul II de pensii de la 6% la 3.75% si acum are ca prioritate a guvernului reducerea la zero prin proiectul de lege “ privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”

- a facut praf justitia schimband regulamentele din parlament, bagand pumnul in gura opoizitiei doar pentru a vota legi care sa-i protejeze tot pe ei

- vine cu interventii directe in economie (plafonarea dobanzilor) si atacuri directe asupra sectorului privat (folosindu-se de dulaul fidel ANAF) si pe urma plange ca nu vin investitorii si le promite ajutoare de stat

- a facut plangeri penale impotriva jurnalistilor si mai nou cere anchete impotriva acestora

- a preluat toata institutiile publice si acum acestea raspund la comanda liderului suprem al acestui partid

- a intervenit direct si cu amenintari impotriva politcii monetare, lucru in premiera in UE

- a scris o scrisoare deschisa impotriva departamentului de stat al SUA in noiembrie 2017

- care prin deciziile si retrica sa la adresa a tot ce vine de la UE arata ca ar dori sa iasa din UE si sa faca parte dintr-un grup unde dictatura bolsevica este la ea acasa

- in aceste momente modifica codurile penale fara sa astepte opinia Comisiei de la Venetia

Se plange acest PSD? Sa fim seriosi. Este doar o strategie ieftina de victimizare. O gasca de minicinosi care nu stiu cum sa mai ascunda dezastrul in care ne-au aruncat doar pentru a scapa de puscarie.

Trebuie sa spun ca nu stiam de demersul cetateanului Ludovic Orban. Dar in acelasi timp spun de un an de zile ca PSD-istii trebuie sa plateasca personal pentru ce au facut Romaniei, nu doar electoral. Sa inteleg ca “wishes do come true”?”, scrie Cîțu pe Facebook.