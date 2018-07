Un lider PNL neagă existența unui scandal în partid: 'Sunt nemulțumiri mărunte. Sunt problemuțe'

Prim-vicepreşedintele liberal Mircea Hava a declarat luni, înaintea şedinţei Biroului Executiv al PNL, că partidul este unit şi că în cadrul întâlnirii dintre fostul copreşedinte al liberalilor Vasile Blaga şi mai mulţi foşti democrat-liberali au fost exprimate doar nemulţumiri mărunte, "problemuţe".

"Sunt nemulţumiri mărunte, nici nu are sens să le discutăm. A fost legat şi de comunicare, că nu li s-a spus... Nu sunt probleme de discuţii mari. Sunt problemuţe. (...) Şi pentru oamenii care au problemuţe, era bine să ne întâlnim cu ei. Şi mai este un lucru. Aici (la şedinţa Biroului Executiv - n.r.), mulţi tac pentru că, nu ştiu, parcă au o frică, o reţinere. Acolo şi-au mai dat drumul. Dar nu sunt probleme - încă o dată vă spun, şi asta a spus-o şi Vasile - partidul este unit, avem un partid şi de aici încolo trebuie să muncim ca să facem ceva", a spus el, conform agerpres.ro Totodată, a negat şi ipoteza existenţei unor "aripi" în partid.

"Nu, nu există (aripi, n.r.), există discuţii şi e foarte bine că există discuţii, dar partidul este unit. Atât timp cât o să mă vedeţi pe mine aici - şi pe toţi aici - să ştiţi că partidul este unit. (...) Nu am inventariat decât tot soiul de chestiuni din astea, pe care vi le-am spus: nemulţumiri. Dar sunt mulţumiri, nemulţumiri... Toată lumea poate să fie nemulţumit. Nu avem nicio mandatare să facem aşa ceva (de a prezenta un inventar al nemulţumirilor - n.r.). Pot să vă spun că după ce ne-am întâlnit (foştii membri PDL - n.r.), ne-am întâlnit cu domnul Ludovic Orban, împreună cu Vasile Blaga, cu mine, cu toată lumea... Am discutat ce s-a discutat. De ce a fost făcut aşa? Poate a fost bine, poate nu a fost bine. A creat un semn de întrebare...", a admis el.



Hava a dat de înţeles că nu susţine ideea organizării unui congres PNL, în cazul în care la alegerile europarlamentare nu va fi atins scorul partidului, care conform sondajelor ar fi de 28-30%.



"Ştiu că place foarte mult, în momentul în care ceva s-a întâmplat, capetele să cadă. (...) Acum nu mai suntem vechiul PNL. (...) Principiul meu nu este ăsta, în momentul în care a greşit să îl scot afară. Trebuie să văd de ce s-a întâmplat lucrul acesta, ce ai făcut. Ai muncit? Ştiu că ai muncit şi nu ai noroc, pentru că sunt zone în care chiar nu poţi...", a adăugat el.



Primarul municipiului Alba Iulia a mai precizat că susţine o nouă candidatură a preşedintelui Klaus Iohannis.



"Dacă dânsul doreşte - şi ştiu că doreşte - da. Eu spun da, da, da, da, da. Aşa cum am lucrat data trecută pentru lucrul acesta, voi face tot ce se poate, în continuare, ca să fie preşedinte. Însă domnul preşedinte Iohannis face şi el ceea ce trebuie, chiar dacă nu se vede - mulţi zic că nu. Face şi face foarte bine", a afirmat Hava.