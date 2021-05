Un nou film „Dragon Ball Super”, lansat în 2022

Toei Animation, studio japonez cu istorie de şapte decenii, a anunţat că va lansa un nou film „Dragon Ball Super” în 2022, potrivit Variety.

Bazată pe benzile desenate realizate de Toriyama Akira, care au debutat în revista Weekly Shonen Jump în 1984 şi au fost vândute apoi în 260 de milioane de copii în întreaga lume, franciza „Dragon Ball” cuprinde animaţii TV, filme, jocuri şi obiecte promoţionale.

Noul film este al doilea bazat pe „Dragon Ball Super”, o continuare a originalului „Drangon Ball”, care a debutat atât ca manga, cât şi ca anime, în 2015.

Primul film, „Dragon Ball Super Broly”, regizat de Nagamine Tatsuya după scenariul lui Toriyama, a generat încasări de 120 de milioane de dolari la nivel mondial, după ce a fost lansat în Japonia în decembrie 2018.

Toriyama a anunţat, într-un comunicat, că pregăteşte povestea şi dialogul pentru noul film. „Vom trece printr-un teritoriu neexplorat ca termeni de estetică vizuală pentru a oferi publicului o călătorie uimitoare”.

Franciza „Dragon Ball” urmăreşte aventurile lui Son Goku, un băiat care are la bază personajul principal din romanul clasic chinez „Journey to the West”. Folosindu-se de artele marţiale şi de superputeri, Goku se luptă cu mulţi răufăcători din diferite colţuri ale universului.