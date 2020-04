Un nou premiu, la Concursul Internaţional 'George Enescu'

Organizatorii Concursului Internaţional „George Enescu” au anunţat că la ediţia din acest an va fi acordat un nou premiu, un concert cu Orchestra Filarmonică Bohuslav Martinů în noiembrie 2020, la Musikverein Golden Hall din Viena.

Câştigătorii de anul acesta la secţiunile vioară, violoncel şi pian vor beneficia de noul premiu special.

Cei trei laureaţi ai Concursului „Enescu” vor interpreta „Triplul concert pentru vioară, violoncel şi pian”, de Ludwig van Beethoven, în contextul marcării la nivel mondial a 250 de ani de la naşterea compozitorului.

Premiul este oferit de IMK Society for the Promotion of Music and Culture din Viena, o organizaţie care lucrează cu muzicieni precum Maxim Vengerov şi Mischa Maisky şi derulează proiecte în colaborare cu celebrele case de discuri Sony, Decca şi Deutsche Gramophon.

„Acest concert cu Orchestra Filarmonică Bohuslav Martinů va oferi o vizibilitate excepţională celor trei câştigători ai Concursului Enescu din acest an şi reconfirmă miza complexă pe care competiţia noastră o pune în joc pentru tinerii artişti. Pe lângă premiile în bani, Concursul «Enescu» este o platformă de promovare a tinerelor talente la nivel mondial”, a transmis într-un comunicat Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului „Enescu”.

Concurenţii se pot înscrie în concurs până pe 1 mai 2020. Înscrierea se face pe festivalenescu.ro.

Câştigătorii premiilor I de la Concursul „Enescu” 2020 sunt invitaţi în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu” 2021, unde vor concerta alături de mari orchestre ale lumii, între care Orchestra of the Americas şi Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin. O serie de premii noi au fost introduse, atât în bani (valoarea totală a acestora depăşind 100.000 de euro), cât şi, cel mai important, în oportunităţi de promovare internaţională şi de susţinere a carierei celor mai talentaţi dintre candidaţi.

Organizatorii continuă pregătirile pentru competiţie, în speranţa că în septembrie 2020, când este programată, situaţia va fi suficient de stabilă, atât în România, cât şi la nivel global, încât să permită organizarea competiţiei. De asemenea, toţi membrii juriului şi-au reconfirmat participarea la Concurs.

Ediţia din acest an este programată să aibă loc între 29 august şi 20 septembrie 2020. Concursul are patru secţiuni - vioară, violoncel, pian şi compoziţie - şi este cel mai important concurs de muzică clasică organizat de România, cu respectarea standardelor internaţionale. Pentru anul acesta sunt programate 19 concerte şi recitaluri deschise publicului larg.