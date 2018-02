Un nou SCANDAL IMENS în lumea medicinei: Doctor acuzat de malpraxis după decesul unui bebeluş

O familie din Buzău acuză de malpraxis un medic de la Maternitatea Buzău, după ce fătul a decedat la 34 de săptămâni, în pofida asigurărilor doctorului că totul va fi în regulă. Cei doi părinţi spun că au mers la cabinetul particular al medicului Anca Şerbănoiu pentru că femeia simţea că ceva este în neregulă cu copilul, iar în urma unei ecografii medicul i-ar fi spus că fătul este bine, cu toate că avea cordonul ombilical înfăşurat în jurul gâtului.

”Am fost pe 14 februarie, seara, la cabinetul doamnei doctor, care ne-a spus că bebeluşul are cordonul ombilical în jurul gâtului, dar că nu ar fi nicio problemă şi să fim liniştiţi. Am plecat acasă, însă după ce am văzut că nu mai avea deloc activitate, dimineaţa, am ajuns la maternitate, unde doamna doctor era de gardă şi ne-a spus din nou că bebeluşul nu are nimic”, spune tatăl copilului.

Medicul Anca Şerbănoiu a confirmă spusele părinţilor, însă este de părere că a acţionat "ca la carte" şi că nimic nu sugera că fătul nu ar fi fost bine. Ea mai spune că nici ea, nici colegii săi nu s-au mai confruntat cu un astfel de caz. "Pe 14 februarie, pacienta s-a prezentat la cabinetul meu particular pentru o ecografie, iar în urma ecografiei i-am explicat că fătul are o circulară pericervicală, ceea ce nu este o problemă acută pentru că mulţi copii se nasc aşa şi pe cale naturală. Mai mult, fătul avea o greutate chiar mai mare decât era normal la 34 de săptămâni, deci nimic care să îmi atragă atenţia referitor la o suferinţă fetală şi am rechemat-o la control dacă dorea la 2-3 săptămâni. Pe 15 februarie, s-a prezentat la maternitate spunând că fătul nu se mai mişcă aşa cum se mişca. Am revăzut-o ecografic, ne-am uitat amândouă că fătul mişca, avea puls normal şi i-am sugerat să rămână sub supraveghere. A rămas la cererea mea, am internat-o şi a urcat pe secţie. Copilul era ok şi nimic nu impunea o cezariană la acel moment, mai ales că era un copil de 34 de săptămâni, deci insuficient dezvoltat. Pacienta a zis că a simţit mişcări până pe la 11.30, iar la ora 15.00, când doamnele asistente au mers la monitorizare, fătul nu mai prezenta semne vitale. Este un caz cum eu şi colegii nu am mai văzut. Nu ştiu dacă cineva ar fi putut face mai mult”, a declarat medicul Anca Şerbănoiu.

Copilul a murit din cauza unui nod format pe cordonul ombilical care nu a mai permis circulaţia sângelui, însă medicii de la Maternitatea Buzău spun că problema nu putea fi observată la ecografie şi nu existau semne care să dea de bănuit că s-ar putea întâmpla aşa ceva. "Eu nu am mai văzut aşa ceva. Un copil cu atât de multe circulare. Erau două circulare cu nod în jurul gâtului, apoi o circulară tip eşarfă şi alte două circulare în jurul stomacului care nu puteau fi decelabile la ecograf. Este un caz atipic, eu nu am mai văzut aşa ceva în toată cariera mea şi sunt convins că nu mulţi medicii au văzut aşa ceva. Este un caz excepţional care a produs un deces supraacut probabil printr-o mişcare mai bruscă a copilului când nodul s-a strâns şi nu a mai permis circulaţia sângelui”, a declarat medicul Dorin Neacşu, şeful secţie Obstetrică-Ginecologie 2 de la Maternitatea Buzău.

Părinţii copilului mort înainte de a se naşte spun că, deşi decesul a fost constatat îin jurul orei 15.00, operaţia de extracţie a acestuia a fost făcută abia a doua zi dimineaţă. ”A internat-o pe la 9 dimineaţa, iar următoarea monitorizare a fost la 15 după-amiaza, când deja era prea târziu. Operaţia a fost făcută după 19 ore de aşteptare. Vă daţi seama prin ce am trecut, mai ales soţia, ea ştiindu-se cu copilul mort în burtă. Abia după câteva telefoane a putut să fie operată şi să i se scoată copilul mort”, a declarat soţul femeii.

Medicul Anca Şerbănoiu spune că şi în acest caz au fost respectate toate procedurile şi că mama nu a fost niciun moment în pericol, iar pentru copil oricum nu se mai putea face nimic. "O sarcină oprită din evoluţie nu se extrage imediat. Sarcina oprită în evoluţie se poate declanşa pe cale naturală. Fătul poate rămâne în uter până la 2-3 săptămâni fără pericol”, a declarat medicul Anca Şerbănoiu.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Claudiu Damian, spune că s-a autosesizat în acest caz şi a deschis o anchetă administrativă. "Vreau să menţionez că până la această dată nu ni s-a adus la cunoştinţă nimic oficial din partea familiei, ne-am autosesizat şi anchetăm acest caz pe cale administrativă. Pe parte medicală se va ocupa Colegiul Medicilor, iar dacă familia doreşte să se adreseze şi altor organe abilitate este liberă să o facă, noi vom oferi toate datele care ne vor fi solicitate. Conform necropsiei, cauza decesului este o hemoragie cerebrală cauzată de o strangulare de cordon pe un cordon ombilical lung de aproximativ 90 de centimetri, care în mod normal este undeva la 55-60 de centimetri”, a declarat Claudiu Damian, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, conform news.ro.