Un nou seism major lovește coastele Japoniei - Alertă de tsunami în zona devastată de cutremurul de Anul Nou

Acest cutremur a zguduit o parte a coastei la Marea Japoniei - aceeaşi zonă devastată la 1 ianuarie de un cutremur foarte pternic de magnitudinea 7,5, soldat cu peste 200 de morţi, potrivit unui ultim bilanţ provizoriu.

Cutremurul de Anul Nou din centrul Japoniei s-a soldat cu 202 victime, potrivit unui nou bilanţ difuzat marţi de autorităţile departamentului Ishikawa, unde a avut loc catastrofa.

Aceasta este cea mai sângeroasă catastrofă naturală din Japonia după inundaţiile uriaşe din vestul ţării, în 2018, soldate cu peste 220 de morţi.

Este totodată cel mai puternic seism din arhipelag de la cele care au afectat Insula Kyushu (sud-vest) în 2016 şi care au ucis 300 de oameni.

La peste o săptămână de la catastrofa de Anul Nou, peste 3.000 de locuitori din Peninsula Noto sunt în continuare rupţi de lume şi aşteaptă salvatori, încetiniţi de ploaie, ninsoare şi blocarea drumurilor din cauza unor alunecări de teren.

Peste 28.000 de persoane treăiesc în continuare în 400 de centre de evacuare.

Aproape 60.000 de gospodării nu au acces la apă curentă, iar peste 15.000 nu aveau în continuare, marţi, electricitate.

A magnitude 6.0 earthquake struck western Japan again in Ishikawa's neighboring prefecture Niigata. Sado Island off the coast of Niigata also felt the tremors. https://t.co/Qwm3jHJIRU pic.twitter.com/YxSV0xa4cD