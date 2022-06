Un număr crescut de angajatori bulgari intenţionează să facă angajări în următoarele şase luni

Sondajul a fost derulat în comun de Comisiile pentru ocupare din cadrul Consiliilor de dezvoltare regională din cele 28 de regiuni ale Bulgariei. Sondajul este reprezentativ la nivel naţional şi a fost derulat în rândul unui eşantion reprezentativ de 378.752 de companii active din Bulgaria.Rezultatele sondajului arată că 60.842 de companii vor căuta să angajeze personal în următoarele şase luni. Comparativ cu sondajul derulat în perioada februarie-martie 2021, numărul a crescut cu 2.620 de companii, sau 4,5%. Companiile au estimat că ar avea nevoie de 239.339 de muncitori şi specialişti cu competenţe în diferite domenii profesionale.Pe parcursul următoarelor 12 luni, angajatorii vor căuta 128.789 specialişti cu calificări dobândite în sistemul de învăţâmânt vocaţional şi formare profesională. Cei mai căutaţi vor fi cei pregătiţi în meseriile de barman-ospătar, bucătar, operator maşinist, croitor, muncitor în construcţii, sudor, contabil, electrician şi casier.Companiile din Bulgaria vor avea nevoie de alţi 62.905 specialişti cu diplomă de învăţâmânt superior. Printre cei mai căutaţi sunt asistentele, profesorii şi doctorii. Comparativ cu situaţia din urmă cu un an, numărul absolvenţilor căutaţi a crescut cu 6.300 sau 11,1%. Sondajul mai arată că va fi nevoie de 47.645 de muncitori necalificaţi în diferite sectoare ale economiei în următoarele 12 luni. Comparativ cu situaţia de anul trecut, numărul acestora a scăzut cu 8.100 sau 14,5%, potrivit Agenţiei pentru Ocupare.Aproximativ 70,7% din angajatorii din Bulgaria au dificultăţi în a-şi asigura personalul de care au nevoie. În ritm anual, ponderea acestora a crescut cu 2,3 puncte procentuale. Angajatorii se confruntă cu cele mai mari dificultăţi în găsirea de consultanţi în vânzări, bucătari, croitori, operatori maşinişti, programatori. În comparaţie, în urmă cu un an, cele mai mari probleme erau în găsirea de operatori maşinişti, contabili, sondori şi electricieni.Un nou val de COVID-19 îi va afecta pe angajatori, potrivit Agenţiei pentru Ocupare. Peste 19% (11.800 de companii) dintre cei care intenţionează să facă angajări, vor înceta să mai facă acest lucru în cazul unui nou val. Cel mai negativ impact asupra intenţiei de a face angajări într-un nou val de pandemie va fi resimţit în sectoarele comercial, hoteluri şi restaurante, unde o treime din companii nu vor mai căuta noi angajaţi. Cu toate acestea, 50,5% dintre acestea, sau mai mult de jumătate, nu vor fi afectate de un nou val de COVID-19, adică aproape 31.000 de companii.Dacă vor fi introduse noi măsuri restrictive pentru companii, muncitorii cu competenţe scăzute vor fi cei mai afectaţi. Într-un astfel de scenariu, angajatorii sunt aşteptaţi să renunţe la planurile lor de a angaja peste 10.000 de muncitori cu astfel de calificări. De asemenea, aproape 5.000 de locuri de muncă pentru specialişti cu o diplomă de învăţâmânt liceal şi superior vor rămâne nedeclarate în cazul unui nou val de pandemie.Potrivit studiului, pe termen mediu (următorii trei-cinci ani) va fi nevoie de 173.784 de specialiştii absolvenţi de învăţâmânt superior, sau 7,6% din angajaţii existenţi la finele lunii martie 2022. Cele mai populare domenii profesionale vor fi pedagogia, ingineria electrică, electronică şi automatizare. Pe parcursul următorilor 3-5 ani, companiile bulgare vor avea nevoie de 208.964 de specialişti absolvenţi de învăţâmânt secundar, o scădere de 33.500 sau 13,8% comparativ cu situaţia din luna februarie 2021. Cei mai căutaţi vor fi specialiştii în comerţ angro şi cu amănuntul, construcţii şi tehnologii de producţie.Capitala Sofia rămâne zona unde ar urma să fie angajaţi cei mai mulţi muncitori şi specialişti, 67.604 sau 28% din totalul la nivel naţional. În 12 regiuni, angajatorii au spus că vor avea nevoie de noi angajaţi comparativ cu situaţia din urmă cu un an. Aceste regiuni sunt: zona Sofia, regiunile Varna, Dobrich, Sofia Ruse, Plevna şi altele. Cele mai reduse cereri sunt în Burgas, Plovdiv, Targovishte, Haskovo şi Lovech .Studiul privind necesităţile angajatorilor acoperă companii de diferite mărimi: de la micro-întreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi şi până la mari companii cu peste 250 de angajaţi. Pe domenii de activitate, cea mai mare parte a companiilor intervievate sunt în comreţ, transport, hoteluri şi restaurante (34,3%), urmate de companiile din sectoarele guvernamental, învăţământ, asistenţă umanitară (16,1%) şi pe locul al treilea sectorul industrial cu 14,4%.Sondajul privind necesarul de forţă de muncă este derulat de Agenţia pentru ocupare de două ori pe an pentru a strânge şi analiza cele mai recente informaţii cu privire la profesiuni, cunoştinţe şi competenţele angajaţilor căutaţi de angajatori şi a planifica măsuri pentru a organiza pregătirea lor profesională.Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii.