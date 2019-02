Un primar din Gorj BATE cu pumnul în masă: Îmi voi demonstra nevinovăția la testul poligraf - Omul e acuzat că a lovit o angajată

Scandal mai ceva ca în telenovele într-o comună din Gorj. Supărat pe acuzațiile care i se aduc, spune el, pe nedrept, un primar cere să fie supus testării cu aparatul poligraf. Edilul comunei Albeni, din județul Gorj, Ionuț Stan, a făcut solicitarea de a fi testat cu detectorul de minciuni pentru a demostra că nu a lovit-o pe contabila instituției.

Primarul comunei Albeni, Ionuţ Stan, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că solicită să fie testat cu detectorul de minciuni pentru a demonstra că nu a lovit-o pe contabilă, așa cum a fost acuzat de aceasta în luna ianuarie.

”Îmi voi demonstra nevinovăția la testul poligraf. Am cerut în declarație să fie efectuat acest test. Au fost audiați angajații. Până atunci este cuvântul meu împotriva cuvântului ei. Am cerut la prima declarație să fiu testat cu detectorul de minciuni și să fie testată și dumneaei. De o jumătate de an stă în medical și nu vrea să întocmească situațiile financiare. Ea, împreună cu un alt angajat, mă jignesc și încearcă să mă provoace. A fost un joc al dumnealor, a fost planificat să sune la 112 și să mintă cu nerușinare că am dat în dumneaei. Niciodată nu am atins pe nimeni în viața mea!”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ionuț Stan, primarul comunei Albeni.

Edilul susține din cauza contabilei, care ar refuza să întocmească situațiile financiare, instituția riscă să rămână fără alimentare cu energie electrică.

„Face situațiile cum le face. Eu sunt de profesie economist și nu vreau să mai semnez prostiile pe care le întocmesc ei. O să-mi vină Curtea de Conturi anul acesta, vinovat pentru tot ce se întâmplă este ordonatorul principal de credite. Umblă cu tot felul de jigniri. Suntem blocați cu plățile, am facturi, s-ar putea să ajungem în situația în care vină să ne taie și curentul. Nu e problema de bani, că nu putem să spunem că nu avem bani la început de an. Problema este că nu și-a întocmit situațiile și suntem blocați cu plățile”, a mai declarat Ionuț Stan.

Scandalul dintre primar şi contabilă a avut loc pe 23 ianuarie și a fost filmat de un alt angajat. Pe imagini se observă cum edilul se amuză, în timp ce contabila îl acuză că a agresat-o şi chiar o îndeamnă să sune la Poliţie, pentru a se demonstra „cu amprente” dacă a atins-o.

„A dat în mine. Mi-e frică să stau. A dat în mine cu toate dosarele. Uitaţi-vă aici ce m-a zgâriat pe mână”, l-a acuzat contabila Viorica Băltăreţu.

Poliţia Gorj a deschis o anchetă în acest caz.

„La sediul Primăriei Albeni a avut loc un conflict între primarul comunei Albeni şi contabilă. Femeia a solicitat sprijinul poliţiştilor, la 112. În cauză se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă", a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.