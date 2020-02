Un profesor a fost ameninţat, în timpul orei, de un elev de 15 ani

Un profesor de religie din Brăila a sunat, miercuri, la 112 şi a reclamat că a fost ameninţat, în timpul orei, de un elev de 15 ani, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Belciugan, potrivit Agerpres.

"Am fost sesizaţi de către un profesor dintr-o instituţie de învăţământ de pe raza municipiului cu privire la faptul că, în timpul orei de curs, a fost ameninţat de către un minor în vârstă de 15 ani, elev la clasa respectivă. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ameninţare şi se vor continua cercetările în vederea stabilirii a împrejurărilor în care s-ar fi comis fapta", a declarat Laura Belciugan.Autorul faptei este unul dintre cei trei fraţi minori care au tâlhărit, în ultimele trei săptămâni, mai mulţi elevi elevi în faţa Colegiului "Gheorghe Murgoci" din municipiu.Cei trei fraţi cu vârstele de 10, 12 şi 15 ani au fost prinşi, luni, de poliţiştii locali din Brăila, pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere din zona în care s-au produs agresiunile.La sediul Poliţiei Locale Brăila a avut loc, luni, o conferinţă de presă, la care a participat şi primarul Brăilei, Marian Dragomir, care a relatat cum s-a implicat personal în acest caz."Ca urmare a faptului că lucrurile sunt deosebit de grave şi nu putem tolera în municipiul Brăila astfel de activităţi, l-am contactat pe domnul Tănase (şeful Poliţiei Locale n.r.) şi i-am oferit imaginile respective. Am efectuat inclusiv eu operaţiuni de filaj. Am identificat locaţiile în care aceştia merg şi locuiesc. Cert este următorul lucru: în această dimineaţă (luni dimineaţă n.r.), cei trei infractori au fost identificaţi şi prinşi, aduşi la sediul Poliţiei Locale. Vor fi predaţi Poliţiei Naţionale şi sper să nu mai văd picior de infractor pe stradă, pentru că această soartă o vor avea cu toţii", a declarat Dragomir.

Conform autorităţilor, minorii provin din familii dezorganizate şi şi-au făcut un obicei din cerşit şi ameninţat pentru a face rost de bani, cu care au recunoscut că îşi cumpărau ţigări şi dulciuri.



În decurs de trei săptămâni, patru elevi ai Colegiului "Gh. M. Murgoci", doi de 15 ani şi doi de 16 ani, au fost ameninţaţi cu cuţitul în timp ce ieşeau de la ore, în timpul zilei, de cei trei fraţi.



Primul şi cel mai grav dintre cazuri s-a petrecut pe 21 ianuarie asupra unui elev de 15 ani, care, pe lângă faptul că a fost tâlhărit, a fost şi înjunghiat în picior şi a avut nevoie de două săptămâni de îngrijiri medicale.



"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila au fost sesizaţi de către UPU Brăila cu privire la faptul că la unitatea medicală s-a prezentat un minor, în vârstă de 15 ani, din Brăila, care ar fi fost agresat. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în timp ce se afla pe Calea Călăraşilor, ar fi fost abordat de două persoane, care l-ar fi ameninţat şi l-ar fi înţepat cu un cuţit, cu scopul de a le da bani", a declarat, atunci, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Belciugan.



Imediat după producerea primului incident, prefectul de Brăila, Cătălin Boboc, a convocat o şedinţă operativă cu tema asigurării siguranţei în şcoli, la şedinţă fiind invitaţi reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, ai Poliţiei Locale, ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean, precum şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean şi ai Colegiului Naţional "Gh. M. Murgoci", locul unde s-a petrecut evenimentul.



De asemenea, primarul Brăilei, Marian Dragomir, a făcut un apel public la brăileni, prin care le-a cerut sprijinul pentru "eliminarea tuturor infractorilor din zona şcolilor şi din oraş", prin transmiterea către poliţie de imagini şi informaţii privind persoanele care constituie grupuri infracţionale.