Un remake al filmului clasic 'The Wizard of Oz' este în pregătire la Hollywood. Pelicula va fi regizată de Nicole Kassell

Un remake al filmului clasic ''The Wizard of Oz'', una dintre cele mai îndrăgite pelicule din toate timpurile, este în pregătire la Hollywood, informează Reuters.

New Line Cinema, un studio al Warner Bros deţinut de AT&T, a anunţat marţi că lucrează la o nouă versiune a poveştii lui Dorothy şi a călătoriei ei în regatul lui Oz, imaginate de L. Frank Baum în cartea pentru copii ''Minunatul vrăjitor din Oz'', publicată pentru prima dată în 1900, potrivit agerpres.ro.

Pelicula va fi regizată de Nicole Kassell, director executiv şi producător al serialului HBO ''Watchmen'', recompensat cu mai multe premii Emmy, a anunţat studioul.

''Oportunitatea de a examina temele originale - călătoria în căutarea curajului, iubirii, înţelepciunii şi a sentimentului de apartenenţă - este mai binevenită şi mai actuală ca niciodată'', a precizat Kassell într-un comunicat. ''Sunt teme pline de simboluri şi sunt nerăbdător să dansez alături de aceşti eroi ai copilăriei mele, construind un drum nou din cărămidă galbenă''.

Studioul nu a oferit mai multe detalii, însă filmul nu va fi un musical. Pelicula originală din 1939, cu Judy Garland în rolul principal, a inclus melodia ''Over the Rainbow'', recompensată cu un premiu Oscar pentru ''cel mai bun cântec original''. Filmul nu a primit trofeul pentru ''cel mai bun film'', câştigat în acel an de ''Gone with the Wind''.

De-a lungul timpului, au existat mai multe remake-uri şi filme derivate, inclusiv spectacolul jucat mult timp cu succes pe Broadway, ''Wicked'', şi filmul Disney din 2013 ''Oz the Great and Powerful'', cu James Franco în distribuţie.