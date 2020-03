Un român din Italia face măști pe care le dă gratuit oamenilor

Ilasi Ștefan Gabriel este din Urziceni şi locuieşte în Italia de 15 ani. Este croitor şi lucrează pe Insula Ischia la un hotel. Acum, românul face măşti pe care le dă gratuit oamenilor, potrivit Mediafax.

Pentru că totul este închis din cauza epidemiei cu COVID 19, Ilasi s-a gândit să îşi folosească darul pentru a-i ajuta pe alţii.

„M-am gândit să ajut pe toate persoanele pe care le pot. Am început să fac măşti. Prima dată am făcut zece, după aceea cererea a fost enormă, nu am făcut faţă", spune acesta.

Ştefan trudeşte zilnic ore întregi pentru a face măşti: „Acestea sunt pentru copii, cele mici, astea pentru femei".

Le-a cusut pe fiecare în parte cu mare drag, pentru a le împărţi celor care l-au primit cu braţele deschise şi i-au oferit o nouă casă: „Le fac din stofă, ele sunt lavabile, adică se spală".

Ştefan împarte măştile tutoror cunoscuţilor, iar unoeri vin chiar cei de la forţele de ordine să îi cearcă măşti.

Sunt aproape 70.000 de infectaţi cu COVID 19 în Italia şi 6.820 de persoane şi-au pierdut viaţa.