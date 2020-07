Un tânăr din Capitală a furat o valiză cu monede în valoare de 40.000 euro

Un tânăr din Capitală a fost reţinut de poliţişti sub acuzaţia că a furat dintr-o maşină parcată în spatele unui bloc din Sectorul 4 o valiză metalică în care se aflau mai multe obiecte numismatice, cu o valoare de aproximativ 40.000 de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis miercuri, ancheta în acest caz a fost declanşată după ce un bărbat de 37 de ani a reclamat faptul că, la data de 22 iulie, persoane necunoscute i-au sustras din autoturismul parcat în spatele unui bloc din Sectorul 4 o valiză metalică în care se aflau mai multe obiecte numismatice, prejudiciul creat fiind de aproximativ 40.000 de euro.În urma activităţilor investigativ-operative, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au depistat, în cursul zilei de luni, un bărbat de 35 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracţională, având asupra sa peste 20 de medalioane şi decoraţii dintre cele care ar fi fost sustrase din maşină, imediat după ce a încercat valorificarea acestora la mai multe magazine de profil. Bărbatul a fost imobilizat şi condus la audieri, ulterior fiind reţinut.Tot luni, au fost puse în executare mandate de percheziţii domiciliare, la adresele unde locuieşte bărbatul de 35 de ani, fiind identificate şi ridicate peste 550 medalioane, decoraţii şi medalii.Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că fapta reclamată ar fi fost săvârşită de un tânăr de 26 de ani, acesta fiind depistat, marţi, de către poliţişti de la Secţia 10, la o adresă de pe raza Sectorului 3. Bănuitul a fost condus la audieri, ulterior fiind reţinut.Prejudiciul creat prin săvârşirea faptei a fost recuperat în procent de aproximativ 95%.Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi tăinuire, cu tânărul de 26 de ani în stare de reţinere, bărbatul de 35 de ani aflându-se sub măsura arestului preventiv.