Un tânăr din Satu Mare a înșelat trei persoane cu bancnote false

Un tânăr de 24 de ani din municipiul Satu Mare a fost reţinut după ce a fost prins în flagrant delict în timp ce încerca să cumpere bunuri cu bancnote cu inscripţia "moviemoney" şi "this is not legal", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, marţi, printr-un comunicat de presă, informează Agerpres.

"Din cercetări a reieşit că acesta s-ar fi folosit de bancnote din cupiura de 50 de euro şi ar fi cumpărat cu acestea mai multe bunuri, postate pe o platformă de vânzări online, de la 3 persoane din judeţul Satu Mare. Bancnotele prezentau inscripţia 'moviemoney' şi 'this is not legal'. Persoana bănuită ar fi stabilit întâlnirile cu vânzătorii după lăsarea serii, astfel că victimelor le era greu să îşi dea seama de faptul că nu erau bancnote reale. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au recuperat prejudiciul în totalitate şi au ridicat, în vederea confiscării, 20 de bancnote din cupiura de 50 de euro", precizează sursa citată.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru înşelăciune.