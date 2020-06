Un triptic de Francis Bacon s-a vândut pentru 84,6 milioane de dolari la licitaţii organizate luni de Sotheby's, primele mari vânzări la distanţă, fără public fizic prezent din cauza pandemiei, informează AFP, potrivit news.ro.

Acest triptic inspirat de Orestia lui Eschil ("Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus") - unul dintre cele 28 de tripticuri de mare format pictate de Bacon între 1962 şi 1991 - a fost vedeta unei seri caracterizate drept "istorice" de preşedintele Sotheby's Europe, Oliver Barker.

Până acum proprietatea colecţionarului norvegian Hans Rasmus Astrup din 1984, opera a fost estimată între 60 şi 80 de milioane de dolari.

Ea a fost achiziţionată după zeci de minute de luptă între un cumpărător care a licitat online din China şi un altul la telefon cu un specialist de la Sotheby's New York. Cel din urmă, rămas anonim, a fost cel care a cumpărat lucrarea.

Un alt triptic al lui Bacon, "Trei studii de Lucian Freud", s-a vândut pentru 142,4 de milioane de dolari în 2013, la Christie's din New York, clasând-o printre 10 cele mai scumpe tablouri vândute vreodată la licitaţie.

În aşteptarea marilor vânzări de la Christie's, prevăzute la 10 iulie, licitaţiile de la Sotheby's - sub controlul omului de afaceri franco-israelian Patrick Drahi de la sfârşitul lui 2019 - par să indice, cu ajutorul pandemiei, că unii nu mai ezită să plătească milioane pentru achiziţii de artă online.

În contextul în care licitaţiile online depăşesc rareori 5 milioane de dolari, un tablou de Joan Mitchell, "Garden Party" a fost cumpărată pentru 7,9 milioane de dolari, iar un desen de Jean-Michel Basquiat - "Untitled (Head)" a fost vândută pentru 15,2 milioane, nou record pentru o sesiune online la Sotheby's.

Din cauza pandemiei, cei doi lideri mondiali ai licitaţiilor, Sotheby's şi Christie's, şi-au amânat marile vânzări de primăvară.

Odată cu vânzarea colecţiei americancei Ginny Williams - vândută luni pentru un preţ total de 65,5 milioane de dolari - vânzările de luni seară la Sotheby's au atins 363,2 milioane de dolari, a precizat casa de licitaţii.