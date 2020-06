VIDEO Ministrul Cîţu susţine că IMM Invest este 'cel mai de succes program din ultimii 30 de ani de zile'

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, anunţă că, până la sfârşitul săptămânii trecute, peste 8.300 de firme mici şi mijlocii din România accesaseră credite prin programul IMM Invest, el catalogând acest program drept cel mai de succes din ultimii 30 de ani şi criticând în termeni duri Start Up Nation, programul de sprijinire a firmelor mici promovat de fostul guvern PSD.

”IMM Invest (...) eu am spus că este cel mai de succes program din ultimii 30 de ani de zile. Vineri, la ora 4, erau 8.368 de firme care au luat credite prin acest program, asta înseamnă 7,2 miliarde de lei împrumuturi”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, luni seară, într-o emisiune la Digi 24, potrivit news.ro.

El a făcut comparaţia dintre IMM Invest şi programul Start Up Nation, criticând programul promovat de social-democraţi.

”Când am preluat noi Start Up Nation erau făcute plăţi de un miliard de lei în doi ani de zile. Astăzi sunt 2 miliarde de lei, dar un miliard l-am adăugat noi. Deci Start Up Nation, marele program, în doi ani de zile plăţi de la buget de un miliard până să venim noi, în două luni de zile noi am plătit 7,2 miliarde de lei, am contribuit cu garanţii pentru 7,2 miliarde de lei credite pentru companii, dobândă zero, credit garantat până la 90%. Miliarde de lei”, a afirmat Florin Cîţu.

El a spus că ”au fost sectoare întregi” care au avut de suferit din cauza crizei sanitare generate de SARS-COV-2 şi că autorităţile au căutat ca pentru toate sectoarele din economie să implementeze măsuri de ajutor.

Ministrul Finanţelor a susţinut că întoarcerea unui număr mare de români dintre cei care au lucrat în străinătate reprezintă în acelaşi timp ”o provocare şi o oportunitate” şi îşi doreşte ca aceşti oameni să se integreze pe piaţa forţei de muncă din România.