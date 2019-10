Un videoclip de arhivă cu Bob Dylan şi Johnny Cash a fost lansat. Colecţia 'Travelin’ Thru, 1967- 1969' va fi disponibilă din noiembrie

Colecţia „Travelin’ Thru, 1967- 1969”, care cuprinde în mare parte înregistrări ale lui Bob Dylan cu Johnny Cash, va fi lansată pe 1 noiembrie, iar primul extras este „Wanted Man”, potrivit news.ro.

Versiunea „Wanted Man”, însotiţă de un videoclip compus din imagini suprinse în timpul înregistrărilor şi fotografii, a fost lansată luni.

„Travelin’ Thru, 1967- 1969” include înregistrări de pe albumele country ale lui Dylan care nu au fost vreodată lansate, centrându-se pe cele făcute cu Johnny Cash şi piese nelansate din sesiunile pentru „John Wesley Harding”, „Nashville Skyline” şi „Self Portrait”.

Albumul va fi disponibil în variantă 3CD şi 3LP, dar şi digitală.

Acesta urmează setului „The Rolling Thunder Review: The 1975 Performances”, care a acompaniat documentarul omonim al lui Martin Scorsese.

Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Majoritatea compoziţiilor lui au devenit embleme ale mişcărilor anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără „The Times They Are a-Changin'” (1964), „Blonde on Blonde” (1966), „Oh Mercy” (1989), „Good as I Been to You (1992)” şi „Together Through Life” (2009).

În cariera sa de şase decenii a primit 43 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 12 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2000, pentru cel mai bun cântec, „Things Have Changed" din filmul „Wonder Boys”, melodie care i-a adus şi un Glob de Aur.

Bob Dylan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1982, iar cinci cântece ale sale au fost listate între 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll Hall of Fame and Museum în 2007. Scrierile lui au devenit volume de poezie şi memorii, iar lucrările sale - pictură şi scultură - sunt prezentate în mai multe albume de artă.

Cântăreţul american Bob Dylan a câştigat premiul Nobel pentru Literatură pe 2016 pentru „crearea unor noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, potrivit motivaţiei oficiale a Comitetului Nobel.

Johnny Cash a fost cântăreţ, instrumentist şi compozitor american, considerat unul dintre cei mai influenţi muzicieni din secolul al XX-lea. Deşi a rămas în memoria publicului ca o legendă a muzicii country, Johnny Cash a adoptat şi alte stiluri muzicale, precum rock and roll, blues, folk şi gospel. Cunoscut pentru vocea sa gravă, piesele melancolice şi ţinutele vestimentare negre – care i-au adus porecla „The Man in Black” – artistul a lansat o serie de cântece celebre, precum „I Walk the Line”, „Folsom Prison Blues”, „Ring of Fire”, „Get Rhythm” şi „Man in Black”. Într-o carieră de peste cinci decenii, artistul american a colaborat cu artişti precum Elvis Presley, Jerry Lee Lewis şi Carl Perkins, a primit numeroase distincţii, inclusiv 19 premii Grammy, iar albumele lui au fost vândute în peste 90 de milioane de copii pe plan mondial.

Artistul a murit pe 12 septembrie 2003, la vârsta de 71 de ani, iar viaţa şi cariera lui au fost relatate în lungmetrajul „Walk the Line – Povestea lui Johnny Cash/ Walk the Line” (2005), cu Joaqui Phoenix în rol principal. Filmul a primit cinci nominalizări la premiile Oscar şi s-a impus la categoria „cea mai bună actriţă în rol principal”, graţie interpretării lui Reese Witherspoon.