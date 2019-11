Una dintre vedetele serialului 'Tânăr și neliniștit', s-a stins răpusă de o maladie necruțătoare

Actorul american William Wintersole, cunoscut pentru roluri precum cele din serialele de succes "Tânăr și neliniștit" și "General Hospital", a murit la vârsta de 88 de ani, din cauza complicațiilor provocate de un cancer, informează The Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.

Cariera lui Wintersole s-a întins pe șase decenii și a inclus roluri pe scena de teatru, la radio, în filme și seriale TV.

Informația despre decesul actorului, produs marți, în locuința sa din Los Angeles, a fost făcută publică de fiica acestuia.

Născut în Portsmouth, Ohio, Wintersole este celebru pentru două roluri, printre care cel al avocatului Mitchell Sherman din producția CBS "Tânăr și neliniștit/ The Young and the Restless", jucat 20 de ani. De asemenea, în anii 1980, l-a interpretat pe Ted Ballantine în serialul ABC "General Hospital".

A mai jucat în producții TV precum "I Dream of Jeannie", "Kojak", "Little House on the Prairie", "Quincy", "Bonanza", "Star Trek", "The Fugitive", dar și în filme precum "Seconds" (1966), alături de Rock Hudson.