Noul ministru de Interne a călcat pe bec, din prima zi: sindicaliștii din Poliție îl taxează

Noul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela, pare că și-a început mandatul cu stângul. Încă de la ceremonia de învestire anunța primele măsuri pe care urmează să le ia în fruntea ministerului, printre care profesionalizarea polițiștilor, limitarea în timp a mandatelor celor din conducere sau suplimentarea cu jandarmi la posturile unde este nevoie. Sindicaliștii din Poliție se arată sceptici la măsurile anunțate de Marcel Vela. Ba mai mult: îl acuză că a avut o atitudine greșită față de ei prin faptul că nu i-a invitat la ceremonia de învestire, așa cum se întâmpla de obicei.

„Nu-i nimic nou și concret, cu excepția limitării mandatului. Termenul de profesionalizare e atât de general ca și cum pănă acum nu erau profesioniști. E greu de explicat ce înțelege el prin profesionalizare. Cu privire la limitarea mandatului: nu-i aparține ideea. Chiar a fost un proiect de OUG, dar nu a fost materializat pentru că nu a mai apucat fostul ministru.

Eficientizarea depinde de bani pentru logistică, pentru partea de clădiri, imobile pentru că avem probleme la mediul rural. Domnul ministru nu cunoaște care sunt prioritățile. Nu e vina lui. Ar fi trebuit să discute cu sindicatele. Nu aduce nimic concret, cu excempția mandatului.

Ce mă îngrijorează e că nu ne-a invitat la discuții până acum, așa cum ar fi trebuit și cum a mai fost până acum. Liderii sindicali erau chemați la instalarea ministrului. Luau contact cu noi și schimbau telefoane cu noi”, a declarat în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO Vasile Lincu, președintele PRO LEX.

Și președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarnă, susține că propunereile noului ministru sunt destul de generale.

„Profesionalizarea se face în acest moment prin școlile de profil. Nu cred că discuția de fond ar fi la profesionalizare, ci la profesionalizarea celor din funcțiile de conducere. Acolo ar fi o discuție clară. Îi dau eu exemple punctuale aici: IPJ Călărași trebuie schimbat inspectorul șef care în opinia mea are un management defectuos, lucruri pe care le-am sesizat prin adrese IGPR și Ministerului de Interne și nu s-a dispus nimic în acest sens. La fel la IPJ Constanța, domnul Dancu Constantin trebuie să plece pentru că are probleme de natură managerială și nu numai. Eu am sesizat și CSM și IGPR. Nu a urmat nimic concret. La fel în cazul șefului Poliției Municipale Vaslui, unde presa e plină de informații cum că ar fi ocupat această funcție cu ajutorul unor interlopi. I-am dat concret aceste probleme domnului ministru. Acolo trebuie lucrat: la cap. Unde se centrează profesia. Cei cu funcție de execuție știu ce au de făcut, dar de multe ori sunt bariere puse.

Suplimentarea polițiștilor cu jandarmi este o măsură pe care o propunem noi de multă vreme. Am solicitat transformarea prin transfer a 10000 de jandarmi în zonele pe care le avem descoperite, în mod special în mediul rural unde deficitul de personal este de peste 50%. Am solicitat în nenumărate rânduri acest lucru. Jandarmii trebuie să meargă și la stabilirea ordinii publice, nu doar la restabilirea ei. În privința limitării în timp a mandatelor de lucru e o măsură pe care o avem în vedere. O analizăm.

N-am fost invitați la învestirea noului ministru. E o abordare în opinia mea greșită, dar e decizia noului ministru. E o altă abordare și n-am înțeles de ce a procedat așa. Nu i-am reproșat lucrul acesta. Am vorbit cu dumnealui în această dimineață la telefon. Am discutat câteva teme de principiu. E o decizie pe care noi o respectăm”, a declarat în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.

Noul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Ion Vela, declara că în perioada imediat următoare urmează ca în Ministerul Afacerilor Interne să fie realizată o analiză în urma căreia se vor lua măsuri pentru profesionalizarea personalului. Velea își dorește ca Poliția Română să aibă polițiști profesioniști astfel încât clanurile interlope, tot mai prezente în spațiul public prin răfuieli de stradă, să fie stârpite.