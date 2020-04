Unitatea de Suport Medical din Bucureştii Noi a fost finalizată - Două lanţuri de hypermaket şi mediul de afaceri au ajutat

Auchan şi Leroy Merlin, cu sprijinul mediului de afaceri, au finalizat amenajarea Unităţii de Suport Medical Bucureştii Noi, lucrările fiind realizate în 19 zile, potrivit unui comunicat remis vineri Agerpres.

"Peste 50 de companii au răspuns solicitării de susţinere şi solidaritate lansate de Auchan şi Leroy Merlin. Unitatea de Suport Medical Bucureştii Noi va fi preluată de Departamentul de Situaţii de Urgenţă (DSU) şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", precizează sursa citată.La începutul lunii aprilie, companiile Auchan Retail România şi Leroy Merlin România, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii şi al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru persoane noncritice, prin punerea la dispoziţie a unui spaţiu de 7.500 metri pătraţi în Bucureştii Noi, respectiv amenajarea şi echiparea lui pentru a fi predat, ulterior, autorităţilor.În cele 3 săptămâni de la iniţierea proiectului, peste 50 de companii au oferit produse, servicii sau sprijin material pentru a echipa centrul de spitalizare în cel mai scurt timp. Graţie eforturilor acestora, dar şi a multor voluntari care s-au implicat, prin diverse activităţi, amenajarea clădirii a fost finalizată şi aceasta acomodează: 350 de paturi, spaţii de cazare pentru medici, spaţii sanitare şi duşuri pentru pacienţi, zone distincte de luat masa pentru cadre medicale şi pacienţi şi zonă dedicată media pentru pacienţi.

De asemenea, clădirea beneficiază de toate utilităţile de bază, precum şi de servicii conexe de funcţionare a spaţiului (wi-fi, curăţenie, etc.), iar pacienţii şi personalul medical vor avea mesele zilnice asigurate.



"Ne bucurăm că am reuşit să facem acest centru de suport medical în 19 zile şi mulţumim tuturor companiilor care au răspuns apelului Auchan şi Leroy Merlin precum şi autorităţilor partenere. As vrea să salut, încă o dată, extraordinara implicare şi solidaritate, exact când a fost nevoie. În acelaşi timp, colaborarea foarte bună şi permanentă avută cu Ministerul Sănătăţii şi DSU, încă din primul moment al realizării acestui proiect, ne permite astăzi să le predăm clădirea conform standardelor stabilite de ei. Sper să nu o folosească niciodată. Noi ne continuăm misiunea asumată în această perioadă, pregătind, în paralel, unitatea de suport medical din Cluj, împreună cu autorităţile de acolo", a declarat Ionuţ Ardeleanu, director general Auchan Retail România.



Frederic Lamy, director general Leroy Merlin, susţine că peste 50 de companii au răspuns "pozitiv şi prompt" la apelul lor de implicare în acest proiect.



"Lucrurile au avansat rapid şi dovada stă în faptul că astăzi predăm unitatea de suport medical. Cum am mai spus, am pornit acest proiect fără un obiectiv anume, este doar o formă de ajutor din partea a două companii prietene, cărora le place să lucreze împreună, şi a peste 50 companii care au răspuns pozitiv şi prompt la apelul nostru de implicare. Suntem mândri!", a declarat Frederic Lamy, director general Leroy Merlin.



Unitatea de Suport Medical Bucureştii Noi a fost predată vineri oficial autorităţilor române, la eveniment fiind prezenţi preşedintele României, Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.