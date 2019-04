Uniunea TESA din Sănătate cere public Puterii să se implice direct în eliminarea discriminărilor salariale

Uniunea TESA din Sănătate cere public preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, şi liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, precum şi celor două partide aflate la guvernare să se implice direct în eliminarea discriminărilor salariale din sănătate. Reprezentanţii acesteia spun că întâlnirile cu miniştrii Sănătăţii, Finanţelor şi Muncii nu au dus la rezultate. "Oricare ar fi adevărul asupra bugetului ţării, Uniunea TESA apreciază drept inadmisibilă trecerea cu atâta uşurinţă peste discriminarea gravă a atâtor categorii de salariaţi din sănătate, ridicarea din umeri nevinovată şi explicaţia că nu mai sunt fonduri", mai spun ei, potrivit news.ro.

Reprezentanţii Uniunii TESA arată, vineri seară, într-o postare pe Facebook, că după întâlniri consecutive cu trei miniştri ai cabinetului Dăncilă (ministrul Finanţelor, Orlando Teodorovici, ministrul Muncii, Marius Budăi, şi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea) au ajuns la concluzia că acestea nu au dus la rezolvarea revendicării principale a Uniunii: eliminarea discriminării salariale din sănătate.

"Cei 3 miniştri au părut neputincioşi în rezolvarea acestei revendicări, dar nici în alte privinţe nu au arătat că au voinţa sau puterea de a schimba ceva, spre exemplu revenirea la tichetele de masă sau rezolvarea haosului voucherelor de vacanţă prin acordarea selectivă doar în unele spitale. Ministrul Sănătăţii a fost cel mai sincer cu noi, dându-ne de înţeles la Consiliul Naţional al Uniunii TESA că putem eventual să mai cârpim câte ceva din revendicări pe baza interpretării legislaţiei existente, dar a precizat clar că nu sunt şanse reale în acest moment pentru eliminarea discriminărilor salariale prin modificari legislative", arată aceştia.

Ei susţin că Sorina Pintea a menţionat şi existenţa unui memorandum "prin care toţi miniştrii s-au obligat în faţa puterii politice să nu susţină public majorări de salarii în acest an".

Uniunea TESA arată că încercările MS în acest sens au fost respinse de Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor (eşecul biologilor,biochimiştilor şi chimiştilor), cu motivaţia "nu sunt fonduri suficiente".

"De la Ministerul Muncii am primit două scrisori de răspuns la petiţiile noastre, într-un limbaj legislativ, de lemn, în care sunt înşirate articolele de lege conform cărora noi nu suntem discriminaţi ci doar... «exceptaţi»! În rest am desprins ideea că tot ce au făcut guvernaţii e corect şi justificat prin oprirea plecării medicilor, asistenţilor şi ... şoferilor de salvare din ţară. Ministrul Finanţelor ne-a ascultat cu atenţie fără însă a promite nimic concret ci doar minunându-se (mai mult sau mai puţin teatral) că noi, Uniunea TESA, nu am fost consultaţi la redactarea legii salarizării (de parcă nu se ştie că nimeni nu fost consultat(!!) iar dialogul social a fost o pură parodie!). Pentru a puncta şi mai mult în mod indirect aceeaşi idee a lipsei de bani, ministrul Finanţelor ne-a reamintit că acum guvernul se concentrează pe investiţii", mai spun ei.

În această situaţie, Uniunea TESA înţelege că "există un blocaj de natură financiară în sferele politice cele mai înalte ale puterii, o decizie peste care miniştrii de resort cu care ne-am întâlnit nu pot trece, oricât ar dori", şi consideră că a continua un dialog absolut formal la cele trei ministere nu îşi mai are niciun rost în privinţa eliminării discriminării salariale din sănătate.

"Situaţia ar putea fi deblocată numai printr-o decizie politică la cel mai înalt nivel al conducerilor PSD şi ALDE. Pe de altă parte, oricare ar fi adevărul asupra bugetului ţării, Uniunea TESA apreciază drept inadmisibilă trecerea cu atâta uşurinţă peste discriminarea gravă a atâtor categorii de salariaţi din sănătate, ridicarea din umeri nevinovată şi explicaţia că nu mai sunt fonduri. Actuala putere politică poartă întreaga răspundere pentru modul cum a redactat legea salarizării în privinţa sănătăţii precum şi a modului cum a împărţit banii (atunci când i-a avut)", arată reprezentanţii Uniunii.

Uniunea TESA menţionează că susţine nu doar personalul tehnic-economic-administrativ, ci şi celelalte categorii discriminate: biochimişti, biologi, chimişti, psihologi, îngrijitoare, brancardieri şi toate categoriile de colegi care se simţ discriminaţi de legea 153.

"Uniunea TESA aştepta un răspuns din partea liderilor PSD şi ALDE", mai spun reprezentanţii acesteia.