Universal ar putea cumpăra catalogul muzical al formaţiei Queen pentru mai mult de un miliard de dolari

Universal Music Group ar putea oferi peste un miliard de dolari Disney Music Group pentru a achiziţiona catalogul muzical al legendarului grup rock britanic Queen, potrivit informaţiilor CNN. O sursă asigură mass-media americane că discuţiile dintre cele două grupuri „sunt avansate”, potrivit news.ro.

Negocierile ar putea duce la o înţelegere de peste un miliard de dolari şi ar trebui încheiate „într-o lună”, explică CNN.

Drepturile pentru „Bohemian Rhapsody”, „I Want to Break Free” şi „We Are the Champions” ar putea intra sub controlul Universal în săptămânile următoare.

Suma excepţională avansată este justificată: vânzarea unui catalog reprezintă transferul drepturilor muzicale de la un grup la altul. În 2021, Bruce Springsteen şi-a vândut drepturile muzicale către Sony într-o tranzacţie estimată la 500 de milioane de dolari, un record.

Dacă se ajunge la un acord între Universal şi Disney pentru drepturile asupra melodiilor Queen, ar putea fi stabilit un nou record.

Sting a făcut la fel ca Bruce Springsteen în 2022, vânzându-şi catalogul de compoziţii către Universal pentru 250 de milioane de euro. Iar la începutul anului 2023, Sony plănuia să cumpere catalogul lui Michael Jackson de la moştenitorii săi pentru peste 800 de milioane de euro.