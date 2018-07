Universitatea POLITEHNICA din București clasată în topul Shanghai al celor mai bune 500 universități din lume

Universitatea Politehnica din București a fost ierarhizată în top 500 cele mai bune universități din lume în clasamentul intitulat „Academic Ranking of World Universities/ARWU”, cunoscut și ca ierarhizarea Shanghai.

În domeniul automaticii, universitatea a fost clasată ca fiind prima la nivel național și în top 151-200 la nivel internațional. De asemenea, în domeniul ingineriei chimice, UPB ocupă primul loc la nivel național și este clasată în top 201-300 în topul universităților la nivel mondial. În domeniul ingineriei electrice și electronicii UPB a ocupat tot locul 1 la nivel de țară, poziționându-se în primele 400 de universități la nivel mondial. În fizică și inginerie energetică UPB este clasată ca fiind prima la nivel național și în topul 500 al universităților la nivel mondial. În toate aceste date, topul Shanghai confirmă locul Universității Politehnica din București ca fiind cea mai mare universitate cu profil tehnic din țară.

Pentru a efectua clasificarea pe domenii de studiu, topul Shanghai a utilizat ca indicatori numărul de publicații elaborate de autori din instituții într-un domeniu de studiu în perioada 2012-2016, împreună cu numărul de citări ale lucrărilor publicate de către instituții și colaborările internaționale în plan științific.

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București a explicat că universitățile din România prezente în topul Shanghai sunt – nu din întâmplare - și cele mai prolifice universități la nivel național. „Cred că este o reușită pentru universitățile din România să ne încadrăm în top 500 al universităților la nivel internațional. În ceea ce privește UPB, încercăm în fiecare an să împingem limita a ce putem face pentru a crește indicatorii de performanță ai universității. Comunitatea noastră s-a dovedit extrem de energică în ultimii ani și a produs, în mod consistent, articole științifice de valoare cu care ne mândrim în întreaga lume”.

Universitatea Politehnica din București este cea mai prolifică universitate cu profil tehnic din România. Prezentă an de an în clasamentele academice internaționale, universitatea este recunoscută ca cea mai importantă școală de ingineri din țară, dar și ca centru de cercetare cu proiecte care se extind dincolo de nivelul regional. De-a lungul acestui an academic, UPB va celebra 200 de ani de existență cu o serie impresionantă de proiecte și evenimente care vor viza să transforme atât universitatea, cât și modul în care este privit învățământul superior tehnic la nivel național.