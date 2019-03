UNPR hotârât să se bată serios la europarlamentare sub sloganul: Siguranță, demnitate și prosperitate pentru România! (VIDEO)

Președintele UNPR Gabriel Oprea continuă seria deplasărilor în teritoriu, în contextul reorganizării partidului. Sâmbătă, 9 martie 2019, Gabriel Oprea a fost prezent la Reuniunea organizațiilor din regiunea III Sud Muntenia, desfășurată la Pitești. La întâlnire au participat președinții organizațiilor UNPR din județele Argeș, Prahova, Teleorman, Ialomița, Dâmboviță, Giurgiu și Călărași.

“UNPR a revenit, UNPR merge mai departe! Sunt foarte încrezător! Ne-am propus să avem peste 10% la alegerile locale, peste 10% la alegerile parlamentare, să ne îndeplinim țintele privind numărul de consilieri locali și județeni, primari și parlamentari. Acest proiect politic a luat naștere la 1 mai 2010. Un proiect construit de la zero, de interes național, care a menținut echilibrul politic în România, într-o perioadă complicată pentru țară – cu guvernarea de dreapta și într-o perioadă în care au fost adoptate multe măsuri bune pentru români – cu guvernarea de stânga. Personal, am acționat întotdeauna în sprijinul oamenilor angajați în sistemul pe care îl consider coloana vertebrală a statului – domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională. Probabil am deranjat, mi s-au făcut dosare politice, dar nu am renunțat niciodată la onoare. Colegii senatori au apreciat că este nedrept ceea ce mi se întâmplă și au votat în favoarea mea, dar eu am considerat că trebuie să înfrunt singur acea situație. Și m-am ridicat. UNPR merge mai departe și va reuși să revină la nivelul politic la care se situa atunci am fost loviți”, a declarat liderul UNPR.

Gabriel Oprea a prezentat elemente ale Programului Politic Național al UNPR, “Siguranță, demnitate și prosperitate pentru România”, care vizează: restabilirea ierarhiei morale a valorilor, responsabilizarea clasei politice, asigurarea supremației legitimității, modernizarea statului, respect și recunoștință pentru români.

În acest scop, UNPR a stabilit zece obiective de țară, pe care se angajează să le ducă la îndeplinire:

Standard de viaţă european în România;

Statut efectiv de cetățean european demn pentru cetățenii României;

Integrare europeană prin competitivitate;

Guvernare prin responsabilitate, morală și lege;

Modernizare instituțională prin descentralizare, eficacitate și responsabilizare;

Asigurarea unui nivel ridicat de educație și cultură pentru toți românii și asigurarea unor servicii de sănătate la standarde europene;

Modernizare economică prin reindustrializare și reprofesionalizare;

Securitate alimentară prin modernizarea agriculturii și a spațiului rural;

Unitate și securitate națională în contextul european și internațional;

Libertate, demnitate și respect pentru fiecare cetățean.

UNPR are câteva propuneri legislative, ca soluții la probleme de ordin socio-economic, cu care se confruntă românii. Astfel, UNPR dorește mărirea salariului minim net garantat cu cel puțin 200 lei lunar, prin eliminarea impozitului pe salarii şi reducerea CASS de la 10% la 5% - beneficiari vor fi aproximativ 2.1 milioane de angajați.

“Un aspect important, care trebuie reglementat se referă la favorizarea creşterii numărului de tineri care studiază. Noi propunem, în acest sens, introducerea unei deduceri suplimentare a 300 lei din venitul impozabil al familiei, astfel încât tot mai mulți tineri, viitorul României, sǎ poată obține specializǎri profesionale. Propunem, de asemenea, creşterea pensiei sociale minim garantate de la 640 lei la cel puțin 200 euro, pentru asigurarea coşului minim de consum. Astfel, orice pensionar, cetǎțean al României, se va putea bucura de o viață decentǎ. Beneficiari ai acestei măsuri vor fi peste 4 milioane de pensionari.”, a precizat președintele UNPR.