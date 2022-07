Unu din cinci români declară că are probleme cardio-vasculare, arată un studiu

Peste jumătate dintre români declară că nu ştiu să aibă probleme de sănătate, în timp ce unu din cinci spune că suferă de boli cardio-vasculare, iar aproape 18% au probleme reumatologice, conform unui sondaj realizat în perioada mai-iunie. Cercetarea arată că peste trei sferturi dintre respondenţi sunt preocupaţi „foarte mult sau destul mult” de starea lor de sănătate, peste 85% dintre ei sunt foarte preocupaţi de prevenirea apariţiei unei boli sau a unor complicaţii ale unei boli, însă 28,5% dintre români declară că se adresează unui profesionist din domeniul sănătăţii pentru probleme legate de prevenţie sau de starea de sănătate o dată pe an, potrivit news.ro.

Un sondaj privind percepţia legată de starea de sănătate a populaţiei, realizat de INSCOP în cadrul unei cercetări sociologice mai ample, arată că peste jumătate dintre români nu ştiu să aibă probleme de sănătate, în timp ce unu din cinci spune că suferă de boli cardio-vasculare.

„Chestionaţi cu privire la starea actuală de sănătate, 52,2% dintre români declară că nu ştiu să aibă probleme de sănătate. 20,6% declară că au probleme de sănătate cardiovasculare, 17,9% probleme reumatologice, 10,7% probleme metabolice, 6,5% probleme respiratorii, 2,8% probleme oncologice, 9,5% alte probleme de sănătate decât cele enumerate mai sus. Nu ştiu sau nu răspund la această întrebare 0,5% din totalul eşantionului”, este rezultatul sondajului dat publicităţii marţi.

Realizatorii cercetării sociologice menţionează că persoanele peste 60 de ani şi inactivii pasivi declară în procente mult peste medie că au probleme cardiovasculare. În rândul aceloraşi categorii se înregistrează cele mai ridicate procente de respondenţi care declară că au probleme de sănătate reumatologice. Tinerii până în 30 de ani reprezintă categoria socio-demografică unde se înregistrează cel mai ridicat procent al celor care declară că nu au probleme de sănătate.

„Valori mult peste medie mai întâlnim şi în rândul persoanelor până în 44 de ani, al gulerelor albe şi al persoanelor cu venituri ridicate şi foarte ridicate”, precizează sursa citată.

Acelaşi sondaj relevă că 76,1% dintre români sunt preocupaţi „foarte mult sau destul mult de starea lor de sănătate”, 41,2% dintre spunând că îi preocupă foarte mult, iar 34,9% destul de mult. 23.8% declară că sunt preocupaţi destul de puţin sau deloc de starea lor de sănătate (16,8% destul de puţin, iar 7 % deloc), în timp ce 0,1% nu ştiu sau nu răspund.

Persoanele cu studii superioare şi gulerele albe declară în procente mai ridicate decât media că sunt preocupate destul de mult de starea lor de sănătate. Declară că sunt foarte preocupaţi de starea lor de sănătate mai ales persoanele peste 60 de ani, inactivii pasivi şi locuitorii din regiunea Sud Vest Oltenia.

În ceea ce priveşte prevenţia în domeniul sănătăţii, 85,8% dintre români declară că îi interesează foarte mult sau destul de mult prevenirea apariţiei unei boli sau a unor complicaţii ale unei boli - 47,1% dintre respondenţi spun că îi interesează foarte, iar 38,7% destul de mult. 14,1% dintre români declară că îi interesează destul de puţin sau deloc prevenirea apariţiei unei boli sau a unor complicaţii ale unei boli (9,5% destul de puţin, iar 4,6% deloc), iar 0,1% nu ştiu sau nu răspund.

Interesul faţă de prevenţie se constată mai ales în rândul celor care declară că veniturile lunare le ajung pentru un trai decent.

Pe de altă parte, 28,5% dintre români declară că se adresează unui profesionist din domeniul sănătăţii pentru probleme legate de prevenţie sau de starea de sănătate o dată pe an, 16,7% de două ori pe an, 8,3% de trei ori pe an, 9,3% de patru ori pe an, iar 33,7% mai des de patru ori pe an, varianta ”mai des de 4 ori pe an” fiind aleasă în procente semnificativ mai ridicate decât media de către persoanele inactive şi de cele cu vârste peste 60 de ani.

Prezentarea fizică la cabinet este modalitatea de interacţiune cu profesioniştii din domeniul sănătăţii utilizată cel mai frecvent de majoritatea covârşitoare a populaţiei, respectiv 91,3% dintre cei intervievaţi. Totodată, 3,7% dintre respondenţi conversează cu medicul prin SMS, WhatsApp, 1,5% apelează la servicii de telemedicină, 1,3% solicită vizita medicului la domiciliu, iar 1,2% poartă cu acesta corespondenţă pe e-mail. Nu ştiu sau nu răspund la această întrebare 1% din totalul eşantionului.

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 23 mai - 14 iunie 2022 pe un eşantion de 1500 de respondenţi, este împărţit în mai multe capitole. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului, iar marja de eroare este de ± 2.53 %, la un grad de încredere de 95%.

Cercetarea sociologică este denumită ”Agenda România 2050. O conversaţie despre viitorul României – Ediţia I” a fost realizată de INSCOP Research în la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de mediul privat şi având drept parteneri academici Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi.