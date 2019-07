Unul dintre jandarmii braşoveni care au dus tricolorul pe vârful Elbrus a dedicat reuşita băieţelului său

Cei patru jandarmi montani braşoveni care au dus tricolorul românesc pe vârful Elbrus din Munţii Caucaz, la 5.642 metri înălţime, au mărturisit miercuri, într-o conferinţă de presă, că ascensiunea a fost dificilă din cauza temperaturilor, condiţiilor meteo extreme - minus 30 de grade Celsius, amplificate de vântul puternic, ce bate cu peste 50 km/oră şi a altitudinii, însă au reuşit să-şi îndeplinească misiunea graţie determinării şi pregătirii continue pe care o fac datorită meseriei, anunță AGERPRES.

"O performanţă deosebită a colegilor noştri, însă ţin să aduc la cunoştinţa opiniei publice memoria colegului lor, Gheorghe Cocoşilă, cel care, atunci când era alături de ei, le-a remarcat gradul de pregătire şi le-a spus aşa: 'La cât sunteţi de pregătiţi, voi puteţi ajunge şi pe Everest'. De acolo a plecat această idee, în 2017, şi cred că, de acolo de sus, colegul nostru este mândru de performanţele lor şi îi aşteaptă să ajungă pe Everest aşa cum le-a sugerat", a declarat comandantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Braşov, colonel Cristian-Elly Paliştan.

Potrivit acestuia, trei dintre cei patru jandarmi montani nu sunt la prima misiune de acest fel, ei ducând tricolorul românesc pe alte două vârfuri - în 2017 pe Mont Blanc (4.810 m), iar în 2018, pe Matterhorn (4.478 m).

Conform şefului Postului de Jandarmi Montani Zărneşti, plutonierul adjutant Marian Blajiu, care, în 2018, a făcut parte din echipa naţională montană a Jandarmeriei care a dus pe principalele vârfuri din România tricolorul, în cadrul activităţilor dedicate Centenarului, misiunea a fost una dificilă din cauza temperaturilor extreme şi a altitudinii.

"Am făcut trei zile de aclimatizare, după ce am ajuns în Caucaz, iar în a patra, văzând şi prognoza meteo favorabilă, am decis să facem şi vârful. Am plecat la ora 1 dimineaţa şi am ajuns după opt ore de ascensiune, după care am coborât patru ore, la tabăra de bază", a explicat Blajiu.

Şeful Secţiei montane a IJJ Braşov, locotenent Tudor Deleanu, cel mai nou membru al echipajului, a precizat, la rândul său, că a fost o ascensiune complexă, "nu neapărat din cauză că este un munte foarte dificil, este tehnic pe anumite porţiuni, doar că acolo vremea, condiţiile meteo extreme şi altitudine îşi spun cuvântul".

"Am început cu o pregătire temeinică, desfăşurată în masivele din România, în special în Bucegi şi Piatra Craiului. Depindem unul de celălalt, învăţăm unul de la celălalt, fără sprijinul colegului nu ai putea ajunge acolo unde îţi doreşti", a spus Deleanu.

"Noi, ca jandarmi montani, prin misiunile pe care le desfăşurăm, prin menţinerea ordinii publice pe traseele montane şi în staţiunile turistice, precum şi prin acţiunile de căutare ne pregătim continuu, dar ne pregătim şi individual", a adăugat şeful Postului de Jandarmi Montani din Râşnov, plt. adj. şef Constantin Gârniţă.

Participant la expediţiile din 2017 şi 2018, Gârniţă a spus că cel mai dificil a fost de "cucerit" Matterhornul, "un vârf tehnic, de căţărare".

Plt. adj. Ionuţ-Marian Bîrligă, subofiţer operativ în cadrul Postului Montan Zărneşti, cunoscut şi ca Duckadam-eroul munţilor, fost portar la ASF Zărneşti, a menţionat că a dedicat această reuşită băieţelului său.

"Pe data de 5 septembrie 2017 i-am făcut cadou fetiţei mele Vârful Mont Blanc şi am desfăcut o şampanie de ziua ei, acolo. Rămăsesem dator băieţelului şi, cu ocazia aceasta, m-am achitat de această datorie", a spus Bîrligă.

În judeţul Braşov, Jandarmeria montană are 70 de jandarmi, împărţiţi în şapte posturi, începând din august urmând să fie inaugurat cel de-al optulea, la Vama Buzăului, a precizat şeful IJJ Braşov.