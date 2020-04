UPU SMURD dotat cu tunel pentru dezinfectarea personalului medical pentru spitalul din Târgu Mureş, de o asociaţie

Asociaţia Adventure Life a reuşit să dea în folosinţă primul tunel pentru dezinfectarea echipamentului personalului medical de la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, după ce a adunat sponsorizări şi a reuşit să achiziţioneze materialele necesare construirii acestuia, potrivit Agerpres.

"Un domn împreună cu fiul său, care doresc să îşi păstreze anonimatul, au fost singurii care îşi asumă răspunderea să facă aceste tuneluri. Era un proiect care nu ştiam dacă va fi funcţional, nu aveam o fişă tehnică ca să putem construi ceva anume. Domnul nu doreşte să fie cunoscut, o face voluntar. Nu se face contra cost, se plăteşte doar materialul pe care îl procurăm din Cluj-Napoca. Conceptul e luat de la Orşova, ei încă nu au reuşit să facă un tunel, noi am dat ideea la Cluj, Clujul a dat-o mai departe, am lucrat împreună fiindcă am dorit să facem un lucru bun, cât mai rapid şi nu pentru a câştiga", a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Carmen Ionescu, din partea Asociaţiei Adventure Life Târgu Mureş.

Tunelul conţine opt duze acţionate de o pompă, lângă pompă se află un recipient în care se pune dezinfectantul, plus un senzor la intrare.

"În momentul în care vede omul, senzorul cuplează pompa iar pe duze vine soluţia dezinfectantă. Este un aparat de dezinfectare pentru personalul medical cu echipament impermeabil, complet, vizieră, mască, combinezon sau halat impermeabil. Substanţa este pe bază de clor, deci e pentru echipamentul complet. Am reuşit să facem primul tunel în patru zile, ne-am apucat de al doilea şi sperăm să îl terminăm şi pe al doilea. Vom trimite unul mai repede la SCJ Mureş, fiindcă acolo nu există personal medical infectat şi vrem să îi protejăm", a arătat Carmen Ionescu.

După tunelul de dezinfectare de la UPU SMURD, asociaţia va dona al doilea tunel la SCJ Mureş, unde sunt deja mai multe saloane cu pacienţi cu coronavirus, apoi va mai fi construit încă unul, pentru o altă secţie.

Asociaţia Adventure Life aparţine psihologului Simona Ciff iar de la declanşarea crizei provocate de coronavirus, fundaţia se ocupă de achiziţionarea de materiale de protecţie pentru personalul medical, caută pensiuni pentru cazarea medicilor pentru ca aceştia să se izoleze de familii şi adună sponsorizări pentru achiziţionarea materialelor necesare în spitale.