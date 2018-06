Urmărire ca în filme, pe străzile din România: polițiștii au tras 6 focuri de armă în pneuri ca să-l oprească pe fugar

Un hoţ care a furat un autoturism sub ameninţarea cuţitului a fost prins de poliţiştii giurgiuveni, care au tras 6 focuri de armă în pneuri, potrivit unui comunicat de presă transmis duminică de IPJ Giurgiu.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost sesizaţi de un bărbat din municipiul Zimnicea, judeţul Teleorman, că sub ameninţarea unui cuţit i-a fost luat autoturismul de către un bărbat necunoscut într-o benzinărie din municipiul Giurgiu.



"Imediat după preluarea apelului au fost alertate toate echipajele din teren iar autoturismul sustras a fost identificat de o patrulă pe DN 61, pe raza comunei Ghimpaţi. Agenţii au efectuat semnale regulamentare de oprire, dar acestea au fost ignorate de către conducătorul auto. Poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia iar în localitatea Bucşani au executat şase focuri de armă în pneurile autoturismului, care a fost oprit în localitatea Dealu, unde s-a procedat la imobilizarea şi încătuşarea suspectului", se arată în comunicatul de presă al IPJ Giurgiu.



Bărbatul, de 35 de ani, din municipiul Giurgiu, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice şi profitând de faptul că şoferul a plecat de lângă maşina aflată în staţia de carburanţi să facă cumpărături, a ameninţat-o să coboare pe iubita acestuia, care rămăsese în autoturism.



În momentul în care a vrut să plece, a fost întâmpinat de proprietarul maşinii, pe care, de asemenea, l-a ameninţat că îl taie, după care a fugit cu autoturismul.



În cauză a fost întocmit un dosar penal şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie calificată şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.



Bărbatul a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu cu propuneri corespunzătoare şi s-a luat măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile.