USR așteaptă argumentele lui Iohanis, pentru numirea lui Vlase în fruntea SIE

Uniunea Salvaţi România aşteaptă argumentele preşedintelui Klaus Iohannis privind nominalizarea lui Gabriel Vlase în funcţia de director SIE şi va lua o decizie în legătură cu votul în Parlament pe această propunere după discuţia din Biroul Politic, a declarat, luni, deputatul USR Ionuţ Moşteanu, relatează agerpres.

"Dacă preşedintele a ales să-l propună pe domnul Vlase (la conducerea SIE - n.r.) probabil că are foarte multe argumente pentru această propunere. Aşteptăm să le vedem şi noi. O să avem o discuţie în grupul parlamentar şi în Biroul Naţional astăzi şi mâine şi vom lua o decizie", a afirmat Moşteanu, la Parlament.Întrebat dacă i se pare o alegere bună, Moşteanu a spus că nu este o discuţie personală."Am fost coleg de Birou permanent cu domnul Vlase într-o perioadă destul de tensionată şi de încărcată anul trecut, cu un final de an special cu legile Justiţiei, dar, din nou, suntem în Parlament, facem politică, încercăm să schimbămţara şi nu este o discuţie personală. Poate are (destulă experienţă - n.r.) domnul Vlase. Poate sunt mulţi oameni potriviţi pentru această funcţie, dar totul trebuie pus şi în contextul potrivit. Poate preşedintele are argumente foarte bune pentru această numire", a adăugat Moşteanu.Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, o scrisoare preşedinţilor Parlamentului în care propune numirea lui Gabriel Vlase în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe (SIE).