USR anunţă că va acorda asistenţă juridică celor obligaţi să participe la mitingul PSD

Juriştii USR acordă asistenţă tuturor angajaţilor din instituţiile publice care sunt supuşi la presiuni să participe la mitingul organizat de PSD pe 9 iunie, a anunţat, miercuri, la Parlament, senatorul George Dircă.

"Am decis alături de colegi jurişti (...) să oferim asistenţă juridică tuturor angajaţilor din instituţiile publice care în aceste momente sunt supuşi la presiuni şi sunt forţaţi să vină să participe la mitingul care va avea loc sâmbătă. Am primit foarte multe mesaje atât pe Facebook, cât şi pe adresele personale de mail în care se arată explicit cum sunt convocaţi pe SMS şi sunt forţaţi să vină şi sunt ameninţaţi că îşi vor pierde locurile de muncă dacă nu vor participa sâmbătă la mitingul organizat de PSD. Vorbim de angajaţi în direcţii subordonate ale primăriei sau în alte instituţii descentralizate", a explicat senatorul USR, potrivit agerpres.ro El a menţionat că a discutat deja cu unii dintre cei care au dat mesaje "foarte ferme" că sunt supuşi la presiuni."Avem mesaje foarte ferme şi am discutat deja cu dumnealor dacă aceste represiuni vor fi aplicate, suntem pregătiţi, am formulat un model de plângere pe care să o depunem către instanţele competente. Dacă vom depune aceste acţiuni, le vom solicita acordul şi le vom face publice. În acest moment, mitingul PSD este organizat în stil militarizat, oamenii sunt forţaţi practic să vină să participe la o demonstraţie, aşa cum se întâmplă în vremurile de tristă amintire, când se celebra ziua naţională pe 23 august. Cu toţii eram mobilizaţi şi trimişi pe stadion", a adăugat George Dircă.