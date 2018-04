USR critică politica PSD de numire a 'politrucilor' la conducerea instituţiilor de stat

Uniunea Salvaţi România "critică vehement politica PSD de numire a politrucilor la conducerea instituţiilor de stat şi mai ales la cele cu atribuţii în domeniul drepturilor omului, care ar putea contribui la îmbunătăţirea serviciilor sociale din România".

Într-un comunicat transmis marţi AGERPRES , USR susţine că "o nouă instituţie de stat, cu un buget de peste 5 milioane de lei, a ajuns sub controlul PSD şi este într-un blocaj total" - Consiliul pentru Monitorizarea Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, "care are zero activitate de când PSD l-a instalat ca preşedinte pe politrucul Florinel Butnaru"."De la numirea lui Florinel Butnaru, în decembrie 2017, şi până acum, Consiliul are zero activitate, nu a angajat niciun inspector de monitorizare şi nu a încheiat parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale. Domnul Butnaru şi colegii angajaţi la ordin, pe listă de la partid, îşi fac veacul la sediul "Consiliului" din Kiseleff, în timp ce persoanele cu dizabilităţi, instituţionalizate, zac uitate, abuzate şi fără nicio speranţă, că drepturile lor, stabilite printr-o Convenţie ONU, ratificată de statul român, vor fi vreodată protejate", susţine senatorul USR Adrian Wiener, preşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse din Senat, citat în comunicat.Conform USR, "instituţia a început să fie privită cu râvnă nedisimulată de împărţitorii de dispense şi sinecuri din PSD după ce a primit un buget de peste 5 milioane de lei, datorită eforturilor realizate de fosta preşedintă a Consiliului, Marta Bencze"."După o muncă de un an, în care a făcut din Consiliu o instituţie funcţională administrativ, cu sediu, cu dotări şi cu un aparat administrativ format din oameni performanţi, marea famiglie politică a PSD s-a gândit că ar fi un moment bun ca nişte politruci din linia a 2-a să se bucure de munca altora, să îşi asume meritele şi să se apuce să toace bugetul instituţiei. Astfel, a urmat execuţia Martei Bencze în urma unei şedinţe, de doar 15 minute, a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senat, orchestrată de vicepreşedintele acesteia, senatorul Ion Narcis Chisăliţă. Motivarea revocării a constat dintr-un copy-paste al articolului 4 din Legea 8/2016 la care, înaintea fiecărui subpunct, onorata comisie a adăugat "NU". După numai două săptămâni, prin organizarea unei proceduri rapide de "selecţie" a noului preşedinte, aceeaşi onorată Comisie, la conducerea căreia se află PNL-istul Marius Nicoară, l-a numit la conducerea Consiliului pe Florinel Butnaru", se precizează în comunicatul USR.USR consideră că "povestea Consiliului, care a ajuns într-un blocaj total sub controlul PSD, nu este de fapt decât o replicare a anexării, bucată cu bucată, a României instituţionale de către o clasă politică cu reflexe de prădător".