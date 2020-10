USR-PLUS a depus dosarele de candidatură la BEJ Prahova

Reprezentanţii Alianţei USR-PLUS Prahova au depus, joi, candidaturile la Biroul Electoral Judeţean (BEJ), aceştia îndemnându-i pe români să iasă la vot pentru a nu mai fi nevoiţi să îşi apere drepturile ieşind în stradă.

"România a regresat în ultimii patru ani. România a fost marcată de hoţie, de furtul din bani publici, nepotism sau pensii speciale în ultimii 30 de ani. Este momentul să punem capăt hoţiei. Echipa USR-PLUS este una de oameni tineri, competenţi şi cinstiţi. (...) Partidele vechi mizează pe figuri care încalcă principii minime de integritate a candidaţilor. PSD şi Pro România deschid listele cu oamenii de încredere ai familiei Cosma şi ai lui Sebastian Ghiţă, iar pe lista PNL găsim un inculpat trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă", a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele USR Prahova, Mihai Poliţeanu, candidat USR-PLUS pentru Camera Deputaţilor.

Acesta i-a îndemnat pe români să iasă la vot ca să nu mai fie nevoiţi să stea în stradă pentru a-şi apăra drepturile fundamentale.



"Ce s-a întâmplat în ultimele două zile arată că putem aluneca într-o campanie bazată pe denigrare şi minciună. Am fost în plenul Parlamentul României şi am votat pentru Augustin Zegrean şi George Dircă. Nu am votat pentru Florin Iordache! Afirmaţiile că a existat un blat între PSD şi USR, că USR a asigurat cvorum sau că USR a dat votul pentru Iordache sunt minciuni electorale. Asta arată că politicienilor vechi le este teamă de USR şi că vor face tot posibilul să ne prezinte în egalii lor, în ceea ce priveşte imoralitatea", a afirmat senatorul USR George Marussi, care candidează pentru un nou mandat în Senat