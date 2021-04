BREAKING USR PLUS: Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie să plece

Modul în care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor este inacceptabil, susține USR PLUS: „Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie să plece”.

USR PLUS susține că managerul spitalului a blocat formalitățile pentru transformarea Spitalului Foișor în spital COVID-19 și prin asta a întârziat nepermis de mult transferul pacienților.

„Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie demiși. Spitalul Foișor aparține de Primăria București, în subordinea directă a ASSMB, o structură a primăriei condusă și acum de oamenii numiți fără concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea”, arată sursa citată.

Consilierii generali USR PLUS au început evaluarea spitalelor din subordinea Primăriei încă de anul trecut și spun că rezultatul evaluării este că aceste spitale sunt conduse dezastruos: „ele sunt pline de cazuri de corupție, furt din bani publici”.

„Viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu, a cerut în repetate rânduri demiterea oamenilor numiți de doamna Gabriela Firea și reforma sistemului prin lansarea de concursuri transparente pentru funcțiile de conducere a spitalelor. Până acum, însă, toate încercările USR PLUS de a reforma spitalele bucureștene au fost blocate. Viceprimarul Horia Tomescu nu a primit nici până la acest moment atribuțiile prevăzute în protocolul pre-electoral care permit începerea reformei”, transmite USR PLUS.

„Pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor, cerem încă o dată ceea ce am cerut de la începutul mandatului: demiterea directorului ASSMB și efectuarea de concursuri corecte, transparente și accesibile tuturor pentru funcțiile de conducere a spitalelor care aparțin de Primăria București“, a declarat viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu.

Potrivit formațiunii, oamenii puși de Gabriela Firea, „fie din incompetență, fie din rea voință, vor continua dezastrul din sistem. Costurile amânării în continuare a reformei sunt plătite în primul rând de pacienții vulnerabili. Lucrul acesta este inacceptabil”.

USR PLUS cere primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, demiterea directorului Spitalului Foișor, a directorului ASSMB și deblocarea reformelor în spitalele care aparțin de Primăria București prin împuternicirea viceprimarului dr. Horia Tomescu pentru a începe reforma.