Va fi nebunie! Primul val de artiști pentru Neversea 2020 a fost stabilit - festivalul vine și cu o premieră

Organizatorii festivalului Neversea, care va avea loc și în 2020 pe plaja din Constanța, au stabilit primul val de artiști. Lista conține cele mai mari nume din industria muzicală electronică, pop, rap, hip-hop sau R&B, informează Mediafax.

Tyga, Dimitri Vegas&Like Mike, Black Eyed Peas, Passenger, Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tujamo, Nicky Romero, Nina Kraviz, Jamie Jones, Dub FX, Borgore, Paul Kalkbrenner și mulți alții urcă în line-up-ul ediției cu numărul 4 a festivalului Neversea.

De asemenea, ediția 2020 a festivalului vine și cu o premieră. Rapper-ul american TYGA va ajunge pentru prima dată în Europa pentru a încânta publicul de la Neversea.

Tudor Gheorghe, reacție furtunoasă la atacurile lui Funeriu și Caramitru: 'Doamne fereşte, ce înseamnă să nu-ţi dai seama ce vorbeşti'

„Este unul dintre cei mai cool artiști ai noului val, are piese cu care a ajuns în top 10 în chart-urile din toată lumea și este un artist în al cărui palmares apar: Discul de Platină și Discul de Aur pentru vânzări record, un Grammy și premii, la MTV Music Awards, la categoriile: Best US Act, Favorite Rap/Hip-Hop Artist, World's Best Male Artist, World's Best Entertainer of the Year. În 2019, Tyga a fost listat timp de 50 de săptămâni în Top 100 Artist Chart, clasament realizat de publicația americană Billboard”, au transmis miercuri organizatorii festivalului.

Dimitri Vegas & Like Mike, DJ-ii care au ocupat locul 1 în TOP 100 DJ MAG 2019 vor urca și ei, pentru prima dată, pe scena de la Constanța.

Pe plaja din Mamaia se va auzi vara aceasta și „Ritmo", ultimul single de la Black Eyed Peas și soundtrack-ul celui mai recent film lansat pe piață - Bad Boys 3, melodie care a strâns 450 de milioane de vizualizări pe platforma YouTube.