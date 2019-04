Vacanța pe litoral, misiune imposibilă - prețuri mai mari, locuri de cazare mai puține / STUDIU

Găsirea unei camere pentru sezonul estival în hotelurile de pe litoral a devenit, încă de pe acum, o provocare, pentru că voucherele de vacanță au influențat în mod semnificativ piața, astfel că vacanțele au devenit din ce în ce mai scumpe, iar locurile de cazare disponibile tot mai puține, conform Mediafax.

Un studiu realizat de Frames & Train Your Brain, în perioada 2-9 aprilie 2019, în rândul a 350 de persoane (patroni, manageri și angajați ai unor companii dintr-o sferă largă de domenii) arată că pentru mulți români, petrecerea concediului în afara țării a devenit singura soluție.

Potrivit ,,Barometrului privind vacanțele din 2019’’, românii ar vrea să meargă mai des pe litoral, însă găsesc din ce în ce mai greu locuri de cazare. Creșterea semnificativă a cererii de servicii hoteliere, stimulată de voucherele de vacanță, a făcut ca multe hoteluri să fie rezervate pentru sezonul estival încă de pe acum, iar tarifele la cazare să crească exponențial.

Principalii clienți ai litoralului românesc au devenit în primul rând bugetarii, cei care primesc gratuit, prin intermediul voucherelor, posibilitatea de a-și petrece vacanța de vară.

În aceste condiții, mulți dintre clienții litoralului din anii trecuți, cei care nu au acces la aceste facilități financiare, s-au reorientat către turismul extern, acolo unde ofertele agențiilor de turism au, în multe dintre situații, un raport calitate-preț chiar mai bun decât ce oferă stațiunile de la Marea Neagră.

Așa se explică și faptul că, dacă în anii trecuți, în cercetările sociologice, peste 60-70% dintre români indicau România drept principală destinație pentru vacanța de vară, în 2019, potrivit Barometrului, numai 47% dintre intervievați au indicat țara noastră, în timp ce pentru străinătate au optat 44%.

,,Așa cum estimam încă de anul trecut, voucherele de vacanță au indus efecte economice semnificative în piața turismului. Prețurile au crescut, locurile de cazare au devenit insuficiente, iar o parte semnificativă din publicul potent financiar, care mergea pe litoral în anii trecuți și cheltuia la restaurante, la terase, în cluburi etc., a migrat către alte destinații. ,,Democratizarea’’ turismului românesc a adus, astfel, beneficii importante pentru hotelieri, dar mai puține pentru restul structurilor economice de pe litoral. Locul restaurantelor și al teraselor cu programe artistice, al teatrelor de vară și altor asemenea facilități turistice, a fost luat de supermarketuri, chioșcuri și magazine cu produse ieftine, de micul retail’’, declară Adrian Negrescu, managerul Frames.

Potrivit barometrului, dacă în țară, litoralul (57%) și stațiunile de la munte (32%) sunt cele mai căutate destinații, în străinătate, Grecia este pe primul loc, fiind indicată de peste 37% dintre românii care vor să își petreacă vacanța în altă țară. În top urmează Bulgaria (22%), Spania (19%), Italia (14%) și Turcia (8%).

Pe ansamblu, 63% dintre respondenți declară că vor pleca în concediu la vară, în timp ce 22% spun că nu vor face acest lucru. Întrebați câte zile de vacanță și-au programat pentru sezonul estival, 52% dintre respondenți au indicat intervalul 10-15 zile, în timp ce 21% se pregătesc de un concediu de numai 7 zile.

Falimentele răsunătoare din turism i-au făcut pe mulți dintre români să fie foarte atenți atunci când își rezervă biletele pentru vacanțe, indiferent dacă sunt în țară sau în străinătate.

Întrebați de unde își cumpără bilete de vacanță, 57% au declarat că de la agențiile de turism acreditate, 23% au indicat servicii online precum Booking.com sau Hotels.com, iar restul au menționat alte forme de rezervare.

Dintre cei care aleg ofertele agențiilor de turism, 62% au declarat că, înainte de a rezerva, verifică destinația și firma de turism pe internet sau la telefon, iar 16% preferă să meargă la sediul sau biroul furnizorului serviciilor de turism.

,,Selecția unei firme de turism solide, acreditată, care să ofere garanții că vacanța contractată va fi onorată, a ajuns să reprezinte o preocupare principală pentru turiști, dincolo, bineînțeles, de raportul preț-calitate’’, afirmă Alexandru Bălțat, managerul Train Your Brain.

,,Vacanțele suspect de ieftine, promisiunile neverosimile făcute pe site-uri obscure de turism, sunt tratate cum mai multă responsabilitate. De asemenea, clienții verifică tot mai des destinațiile pe internet, asigurându-se că hotelurile oferă condițiile promise, de exemplu că fotografiile de prezentare sunt reale. Au început să conteze tot mai mult și review-urile, forumurile de turism, Google Maps, care oferă detalii despre multe locații de vacanță, atât din țară cât mai ales din străinătate’’, arată rezultatele barometrului.

În ceea ce privește bugetul alocat pentru vacanța de vară, pe fondul creșterii salariilor și, bineînțeles, a scumpirii serviciilor turistice, cei mai mulți dintre cei chestionați (61%) au declarat că vor aloca mai mulți bani decât anul trecut. Doar 11% dintre participanţii la studiu spun că vor aloca pentru vacanţa din acest an un buget mai mic decât cel alocat anul trecut, în timp ce 28% au marcat răspunsul ,,nu știu’’.

Întrebați ce mijloc de transport vor folosi pentru a merge în vacanță, 58% dintre respondenţi au afirmat că vor merge cu automobilul, 17% cu trenul, 13% cu autocarul și 12% cu avionul.

Un segment important în ,,Barometrul privind vacanțele din 2019’’ l-a reprezentat oferta turistică de pe litoralul românesc, principala destinație de vacanță în vara acestui an.

Întrebați cum percep oferta turistică de pe litoral, 53% s-au declarat mulțumiți, evidențiind investițiile făcute în ultimii ani în renovarea hotelurilor și creșterea calității serviciilor, în timp ce 28% s-au declarat nemulțumiți.

,,Din interviurile telefonice a reieșit că aglomerația din trafic rămâne una dintre principalele probleme de pe litoral, blocajele rutiere de pe DN Constanța-Mangalia și lipsa locurilor de parcare fiind în prim-plan. Degradarea spațiilor verzi, lipsa de curățenie generală, inclusiv pe plajă, prețurile mari și serviciile de o calitate îndoielnică în multe cazuri au fost, de asemenea, printre principalele probleme invocate de respondenți’’, arată concluziile barometrului.

Pe ansamblu, 54% dintre respondenţi şi-au petrecut cele mai multe concedii de vară din ultimii zece ani în România, pe litoral. 22% dintre ei spun că pe cele mai multe le-au petrecut în străinătate, iar 24% în ambele locuri.

,,Barometrul privind vacanțele din 2019’’ a fost realizat de Frames & Train Your Brain, în perioada 2-9 aprilie, prin chestionare online și telefonic, pe un eşantion de 350 de persoane cu vârsta peste 18 ani, angajați ai unor companii active în toate domeniile de activitate, de la comerț la construcții, sănătate, turism și IT, cu o eroare de plus – minus 2,8%.