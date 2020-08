Văduva legendarului Bob Marley a scos la vânzare casa pe care o deţine în Bahamas

Rita Marley, văduva legendarului cântăreţ de reggae Bob Marley, a scos la vânzare casa pe care o deţine în Nassau, capitala arhipelagului Bahamas, pentru suma de 980.000 de dolari, relatează EFE.

Este vorba de casa cunoscută sub numele de "La Randa", construită în 1920 de un contrabandist cu rom şi care are particularitatea de a fi conectată printr-un tunel subteran cu marea, potrivit agerpres.ro.

Potrivit anunţul publicat de agenţia imobiliară Engel & Völkers, o altă particularitatea a imobilului este faptul că a supravieţuit Marelui Uragan din 1929, care a provocat moartea a 139 de persoane.

Este motivul pentru care agenţia spune că această casă "are o istorie unică de povestit". Achiziţionarea casei, cu trei camere, include şi privilegiul de a deveni membru timp de doi ani al clubului Nassau Palm Cay Beach.

Casa păstrează gresia şi podelele din lemn originale şi are o piscină, precum şi o locuinţă alăturată cu o singură cameră pentru invitaţi.

Rita Marley, pe numele său real Alpharita Constantia Anderson, s-a născut la 25 iulie 1946 în Santiago de Cuba.

În anii 1960 făcea parte din grupul vocal feminin Las Soulettes, iar la începutul anilor '70 devine componenta formaţiei I Three, care asigura acompaniamentul vocal trupei lui Marley.

Bob Marley &The Wailers, alături de I Three, au înregistrat numeroase albume ajungând în topurile mondiale cu "No Woman No Cry" în 1975.

Rita s-a căsătorit cu Bob Marley în februarie 1966, iar după moartea acestuia, în 1981, a decis să transforme casa soţului ei din Kingston, capitala Jamaicăi, în Muzeul Bob Marley pentru a prezerva moştenirea artistului.