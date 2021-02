Val de indignare în SUA: O înregistrare video arată poliţişti maltratând o fetiţă de culoare

O înregistrare video în care poliţişti încătuşează şi stropesc cu gaz cu piper o fată de culoare în vârstă de nouă ani, în oraşul Rochester, în statul New York, provoacă un nou val de indignare faţă de metodele forţelor de ordine, relatează AFP, potrivit News.ro.

Fata - a cărei identitate nu a fost dezvăţuită - suferea o criză urgentă de sănătate mentală şi ameninţa să-şi omoare mama şi să se sinucidă, potrivit adjunctului şefului poliţiei, Andre Anderson.

Poliţişti chemaţi la faţa locului, vineri, au intervenit punându-i cătuşe, după care au încercat să o oblige să intre într-o maşină şi au folosit gaz cu piper atunci când minora a opus rezistenţă, potrivit înregistrării camerelor video purtate de către agenţi - publicate duminică de poliţia din oraş.

Poliţiştii afirmă că au fost ”obligaţi” să folosească cătuşe şi gaz cu piper pentru a asigura securitatea fetei.

Însă primarul afroamerican al Rochesterului, Lovely Warren, a condamnat folosirea forţei asupra unui copil şi a anuţat o anchetă internă cu privire la parcticile forţelor de ordine din oraş.

”Eu am un copil de zece ani. Este un copil. Este mic. Ca mamă, această înregistrare video nu este un lucru pe care să vrei să-l vezi”, a declarat ea duminică, într-o conferinţă de presă.

Este pentru a doua oară în mai puţin de un an când poliţişti din Rochester sunt acuzaţi de violenţe vizând afroamericani, după moartea în martie a lui Daniel Prude, care a intrat în comă şi apoi a murit după ce a fost ţinut la pământ de către poliţişti.

Poliţiştii i-au pus un sac de pânză pe cap - ”spit hood” -, pentru că i-a scuipat şi a spus că are covid-19.

Moartea lui Prude, care suferea de asemenea de o criză de sănătate mentală la momentul arestării, a declanşat o anchetă şi manifestaţii importante.

