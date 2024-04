Val de morți suspecte la Spitalul Sf. Pantelimon. Rafila pune la îndoială acuzațiile asistentei medicale: 'În sesizare nu este identificată, nu are nume'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat joi că are îndoieli cu privire la acuzaţiile unei asistente medicale, care ar fi susţinut că în cadrul Secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" ar fi decedat, în perioada 4 - 7 aprilie, 20 de pacienţi din cauza administrării incorecte a unui medicament.

"Am mai avut o sesizare din partea directorului de îngrijiri al acestui spital la începutul săptămânii. Ca urmare a acestei sesizări, care se referea la alte probleme legate de chestiuni administrative interne de la spital, eu am decis să trimit Corpul de Control, care va merge mâine dimineaţă (n.r. - vineri). Între timp, conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 - 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese - 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (...) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect", a spus Rafila, la Digi 24.

Totodată, ministrul afirmă că a solicitat şi Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti sprijin, întrucât este vorba despre o chestiune de natură profesională.Potrivit acestuia, deocamdată este vorba doar despre o sesizare scrisă, fără precizarea autorului acesteia.Întrebat dacă 20 de decese în trei zile este un număr neobişnuit de mare, ministrul a răspuns: "Este un număr, chiar şi pentru o Secţie de Terapie Intensivă, un număr neobişnuit de mare, trebuie să vedem care au fost cauzele deceselor, dacă este vreo culpă medicală. Eu nu vreau să ajungem într-o astfel de situaţie în care o reclamaţie neasumată, nedând nume, a unui asistent medical constituie un element de acuzare pentru medici. Nu este corect. Corpul medical, medicii îşi fac datoria în spitalele din Bucureşti, România, şi nu cred că putem să tragem concluzii pripite în urma unei afirmaţii neverificate".În opinia sa, nu este vorba despre o acuzaţie asumată."În primul rând, dacă există o astfel de situaţie gravă, nu înţeleg de ce ar trebui să treacă trei zile, dacă în intervalul 4 - 7 aprilie s-au petrecut aceste lucruri, de ce a mai aşteptat încă trei zile până să dezvăluie aceste lucruri care sunt extrem de grave dacă ar fi adevărate. (...) Am înţeles că s-a făcut şi o sesizare penală. Nu am informaţii de la Parchet în acest sens, dar cu siguranţă noi vom colabora şi va colabora şi conducerea spitalului în acest sens, dacă va fi necesar", a mai arătat ministrul.